Mladý autista je velkým nadšencem do vlaků. Ve středu si proto z kapesného zakoupil jednosměrnou jízdenku z Prahy do Ostravy a okolo sedmnácté hodiny dojel až do stanice Ostrava-Svinov. Když však z vlaku vystoupil, zjistil, že je zcela bezradný. Nevěděl, kudy dál, a ani neměl dostatek peněz na cestu zpátky.
„Jeden z cestujících si plačícího mladíka všiml. Nezůstal lhostejný a přivolal na pomoc hlídku strážníků,“ popsala Helena Badurová, mluvčí Městské policie Ostrava.
Opatrovnici se nedovolali
Dva strážníci se nešťastníka ujali a zcela jim učaroval svými detailními znalostmi o vlacích a železnici vůbec. Například zcela mistrně uměl napodobit zvuky různých vlaků. „Snažili se ho uklidnit a telefonicky kontaktovat jeho opatrovnici, což se jim bohužel nepodařilo,“ přiblížila mluvčí Badurová.
Ani pak mladíka v nesnázích neopustili a nenechali napospas svému osudu. Naopak. V nádražním bistru mu ze svých prostředků zakoupili bagetu a poté dokonce i jízdenku zpátky na pražské hlavní nádraží.
„Doprovodili ho k vlaku, kde s ním počkali až do odjezdu, a nakonec mu na rozloučenou zamávali,“ zakončila mluvčí strážníků.