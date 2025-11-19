„To, že dva z celkem třinácti vybraných experimentů jsou z Ostravy, jasně ukazuje, že výzkum tady na VŠB je špičkový,“ komentoval stav kosmického výzkumu na VŠB-TUO Aleš Svoboda.
Ostravská technická univerzita pro kosmický výzkum připravuje experiment s magnetickými nanoroboty a „chytré tričko“ pro měření fyziologické zátěže astronautů.
Podle děkana fakulty elektrotechniky a informatiky Radka Martinka jde o propojení nanorobotiky, biomedicíny a umělé inteligence. „Důležitou součástí mise je ale i podpora vědy a výzkumu. A jsem rád, že mezi vybranými experimenty jsou i ty z Ostravy. Je vidět, že výzkum tady na VŠB je na vysoké úrovni.“
Věda se stále více obrací k vesmíru, musí i Ostrava, říká děkan Martinek z VŠB-TUO
Aula zaplněná studenty přivítala Aleše Svobodu krátce včera dopoledne.„Před 40 lety mířil hlavní výzkum VŠB kilometr pod zem, dnes i stovky kilometrů nahoru,“ přivítal možného astronauta a současného bojového pilota létajícího na gripenech rektor VŠB-TU Ostrava Igor Ivan.
Ten sice následně u několika studentů vzbudil mírnou nelibost prohlášením, že je více fanouškem seriálu Star Trek než ságy Star Wars, ale jen na chvíli. Aleš Svoboda totiž rychle přitáhl pozornost na sebe.
A hlavní pozornost mu patřila rovněž při následném experimentu, kdy si vyzkoušel současnou podobu „chytrého trička“. To by se mělo do budoucna ještě zmenšit.
„Cílem je průběžně měřit hodnoty stresu, kterým je astronaut při pobytu na vesmírné stanici vystaven, abychom mohli následně předvídat, kdy bude rozumná hranice překročena, a zabránit větším problémům. A to nejen ve vesmíru, ale hlavně následně u lidí na zemi,“ vysvětlil pozadí jednoho z vesmírných experimentů děkan Radek Martinek.