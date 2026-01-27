„Připravil jsem best of ze svého rozsáhlého repertoáru. Je to asi třetina z pokladů sesbíraných během mé badatelské činnosti, vše je vybráno tak, aby se exponáty neopakovaly. Minule jich bylo více z Asie, nyní zase z Ameriky. Od obávaného wendiga přes trpasličí lebky z Egypta a ostrova Flores až po fetiše afrických kouzelníků a starověké sošky představující mimozemské vetřelce,“ přiblížil Arnošt Vašíček.
Na první pohled je znát dramatické napětí mezi skutečností a fikcí, mezi realitou a představivostí, která v expozici panuje.
Každý artefakt dokáže jeho majitel opříst nenapodobitelným příběhem. Repliky antických ikon jako je upíří hlava Medúzy nebo trojhlavý pes Cerberos jsou vyrobeny se smyslem pro detail, autentické hliněné sošky nebo náhrdelníky od lovců lebek upoutají drsnou syrovostí.
Ne všechny předměty ale pocházejí z exotických dálav. „Nejbližší vystavené exponáty odkazují na nálezy z Opavska, třeba tenhle úlomek vzácného hunského hrnce, záhadného rituálního předmětu. Být to ve Francii, tak na něj míří desítky reflektorů, u nás jsme jej museli dolovat z muzejního depozitu. Tady je replika, ale řada exponátů je skutečně pravých, někdy mi trnulo, jestli je nezabaví celníci, ale ani oni by asi hned nepoznali, co jsou zač,“ popsal mistr záhad.
Visí zde i fotografie upomínající na přízrak bílé ruky, zjevení ze šenovského kostela zvaného Perla Slezska.
|
Mořští lidé, podivní tvorové a rituály. Záhadolog Vašíček o zvláštních nálezech
Největší dominantu panoptikální výstavy tvoří dvoumetrová replika tajuplného stvoření s kanibalským apetitem wendiga se zvířecí lebkou místo hlavy.
„Zaujme to asi zvláště děti. Společnost mu dělá šumavská Swiza, další obávaná postava se zvířecí hlavou v lidské velikosti, na pozadí jsem umístil velkoplošné fotografie z natáčení seriálu záhad v moravskoslezském regionu, všechno se dá spojit a výsledek je působivější než kdy dříve,“ pochvaluje si Vašíček.
Exponátů na výstavě jsou desítky a řadu z nich, třeba Masku smrti, antický počítač z Antikythery či ostatky obávané chupacapry, ale i hlavu žabí nestvůry či její pracku bude osobitý lovec záhad osobně komentovat během sobotních prohlídek 7. února a 7. března. Výstava potrvá do 14. dubna.
|
Hrob Attily i tanky po Němcích. Lovci pokladů spoléhají na archivy i georadary