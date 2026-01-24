Novinkou projektových dnů armády na školách byla topografie

Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. Součástí letošních projektových dnů na školách v Moravskoslezském kraji byla také praktická topografie, tedy práce s mapou. Došlo i na armádní kvíz.
Vojáci Krajského vojenského velitelství Ostrava zavítali do čtyř základních škol. Navštívili také Zdravotní školu v Karviné. (leden 2026) | foto: KVV Ostrava

První akce se konala od 12. ledna do 16. ledna. „V prezentaci se žáci mají možnost seznámit se stěžejními tématy POKOS, například s úkoly armády, krizovými situacemi, rolí občanů při obraně státu nebo také významem mezinárodních organizací, tedy učivem, které je součástí edukačního procesu základních a středních škol. Vojáci si rovněž ověřili znalosti žáků prostřednictvím armádního kvízu,“ uvedl mluvčí Krajského vojenského velitelství Ostrava (KVV) Martin Ogořalek.

V praktické části si žáci vyzkoušeli simulované situace při poskytování první pomoci, výstroj a vybavení vojáků, ochrannou masku, střelbu na simulátoru, ale také práci s mapou, kde se naučili základní topografické značky, měření vzdálenosti, ustavení mapy na sever nebo podstatu vrstevnic.

Na Střední zdravotní škole v Karviné si vojáci připravili simulované situace ze zkušeností, které získali při poskytování první pomoci v zahraničních misích.

„Například použití škrtidel při amputacích končetin a poskytování první pomoci v bojových podmínkách. Dále se žáci z Karviné dozvěděli informace o struktuře zdravotnictví v armádě, možného profesního uplatnění nebo také podrobnosti o specializovaném vojenském zařízení v Těchoníně,“ popsal mluvčí.

„Projektové dny s Armádou České republiky realizujeme v rámci podpůrných aktivit přípravy občanů k obraně státu „POKOS“. Do programu jsme nově zavedli prvky topografie z důvodu požadavků škol v rámci přípravy na branně vědomostní soutěž Wolfram, ale také z důvodu využitelnosti v běžném životě,“ vysvětlil ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava, plukovník Jaroslav Medek.

Podle mluvčího armáda navštívila základní školy ve Velkých Hošticích, na Ostravici, v Hati, Sviadnově a budoucí zdravotníky v Karviné. „Do dalších pěti škol zamíří v únoru,“ uvedl Ogořalek.

