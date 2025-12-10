Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

  6:56,  aktualizováno  6:56
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a kterou otevřeli v pátek 14. listopadu. Ve schránce se nacházely dokumenty a předměty, které do ní byly vložené při předchozích opravách v letech 1947 a 1998.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...
Dalších 11 fotografií v galerii

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025. | foto: Město Krnov

Dokumenty, mince i další předměty obsahovala schránka v báni jihozápadní věže poutního kostela na Cvilíně.

Odborníci svatostánek opravují a stav báně byl natolik špatný, že musela z věže dolů, kde ji přímo před kostelem rozebírají.

Nalezené předměty už archiváři digitalizovali, originály vrátí zpátky do makovice.

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
12 fotografií

„Po strašné světové válce v letech 1939 až 1945 utrpěla naše milá provincie sv. Cyrila a Metoděje velké škody na svých klášterech a kostelích. Brno, Opava i zdejší klášter a kostel minoritů v Krnově, zvláště poutní chrám Matky Boží Sedmibolestné, utrpěly v litici válečné nesmírné škody,“ stojí v úvodu ručně psané listiny z roku 1947.

Tehdy byl kostel po válečných útrapách obnovován. Listiny vložené do měděné pamětní schránky líčí rozsah škod po zásazích granáty i leteckými pumami, vyjmenovávají, co bylo nutné spravit i kolik to stálo.

Právě rok 1947 je prvním ze dvou období, z nichž nálezy ve schránce pocházejí.

Narovnání kříže

Tím druhým je rok 1998, rovněž milník obnovy poutního chrámu. Strojopis z této doby mimo jiné popisuje narovnání věžního kříže, ale i další části oprav včetně ceny, jež čítala dva a tři čtvrtě milionu korun.

Fotografie dokumentují tehdejší instalaci zvonu na věž, ale ukazují i následky povodně z roku 1997, jež zasáhla Krnov.

Nechybí dobové pohlednice, mince a články z tehdejších novin.

Unikátní oprava. Věž poutního kostela je dole, na trávníku ji stavbaři rozeberou a zase složí

Pamětní schránku společně otevřeli zástupci města, řádu minoritů, archiváři i stavaři. Pracovníci Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově již celý její obsah zdigitalizovali a ten je k vidění na sociálních sítích města.

„Po opravě báně se schránka vrátí do makovice jak s původním obsahem, tak s předměty a dokumenty ze současnosti,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Dvouletá oprava kostela Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné začala loni v říjnu. Lidem je i během oprav přístupný.

Autor: