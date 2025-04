„Očekáváme velký nával,“ předpovídal už v úterý ráno provozovatel restaurace Roman Matoušek. Jeho očekávání se naplnila.

V restauraci je plno, obsazeny jsou všechny stoly, u dveří či u výčepu postávají lidé, kteří čekají, až se uvolní místo. Číšnice kmitají s talíři z kuchyně ke strávníkům a zpátky, je rušněji než jindy. „Tolik lidí tady snad nebylo ani o pouti,“ zhodnotil situaci jeden ze štamgastů.

„Panebože, to snad ani není možné, já tomu nemůžu uvěřit,“ smála se při pohledu na vypsané menu před vchodem do restaurace starší žena, kterou aprílové snížené ceny přilákaly, aby si zašla do Dělnického domu na oběd.

Akci provozní Matoušek nazval Vzpomínky na staré časy letos bez aprílu. „Mám restauraci na starosti asi rok, a aby se dala udržet, aby lidi chodili, je pro ně občas potřeba udělat i nějakou zábavu, tak mne napadlo tohle,“ popsal svůj záměr.

Přiznal, že obyčejně v hospodě tak plno nemívá. „Lidí je dnes určitě více než obvykle, takový nával tu běžně není. Ale máme připraveno dvě stě porcí, mělo by se dostat na všechny,“ uvedl Roman Matoušek.

Na obědové menu i s pivem do dvaceti korun láká na apríla Dělnický dům ve Studénce. Jídla bude navařeno dost, slibuje restaurace na Facebooku. (1. dubna 2025)

V Dělnickém domě nejde o první takovou akci. „Měli jsme tu i akci Dnes zadarmo, zítra za peníze, to tady byl ještě větší hukot,“ vzpomněl Matoušek.

Restauraci Dělnický dům má od města pronajatou zhruba rok. Předtím byla šest let zavřená. „Opravili jsme interiér a snažíme se sem postupně dostat lidi zpátky. To je hlavní cíl všech akcí, co tady děláme. Dneska je jiná doba a restaurace to mají hodně těžké, udržet provoz není snadné,“ vysvětlil Matoušek.

Lidé na neobyčejné menu přijeli ze širokého okolí. „Za čtyři porce i s polévkou jsem zaplatil šedesát korun, i s dýškem to je pořád polovička běžného menu pro jednoho člověka,“ pochvaloval si jeden z hostů, který se představil jako Milan. Se svými kolegy přijel z nedalekých Klimkovic. „Viděli jsme to na internetu, přilákala nás i zvědavost, kolik tady bude lidí.“

„Aprílové“ ceny platí pouze v době obědového menu, tedy od 10:00 do 13:45. Jídlo s sebou tentokrát restaurace nevydává a návratem do dob minulých je i nutnost platit pouze hotově. „Karty tehdy nebyly,“ upozorňuje dovětek v menu.

„Počítáme, že budou fofry, jsme na to připraveni. Jídlo budeme vydávat až do vyprodání zásob,“ přiblížil ještě před akcí Roman Matoušek.

Zveřejněný jídelní lístek se na sociálních sítích šířil i do okolních měst. Většina komentářů hodnotila akci pozitivně. „Roman, přidělej stoly,“ vyzýval jeden z komentářů, objevil se ale i praktický dotaz: „A kde mám vzít ten padesátník?“