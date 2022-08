Odhozený transparent a šermování deštníkem. Babišovi odpůrci čelili příznivcům

Podporovatelé se k šéfovi nejsilnější opoziční strany rychle hrnuli. Přes mikrofon je odháněl. „Nejdřív budu mluvit, potom budeme rozdávat knížky a pak se budeme podepisovat. Takový je program,“ říkal Babiš.

Na mítink přijeli stejně jako v pondělí i další politici z jeho hnutí, Alena Schillerová a Karel Havlíček. Bývalá ministryně financí se převážně fotila s návštěvníky, Havlíček s nimi diskutoval.

Jeden z odpůrců v Hlučíně držel transparent s nápisem „Komunistický fízl a kriminálník.“

Vedle něj stála žena. „V osmadevadesátém jsem protestovala proti komunistům v Praze. Když se chtějí vracet, musím protestovat zase. I tady v Hlučíně,“ říkala podporovatelům expremiéra, kteří za ní chodili a ptali se jí, proč na mítink přišla.

Chvílemi se situace mezi dvěma tábory vyostřovala. K muži s píšťalkou přišel jiný, který naznačoval, že se jej pokouší udeřit do obličeje. Další muž se po ženě s transparentem proti Babišovi oháněl deštníkem.

Na místě byli označení pořadatelé i členové antikonfliktního týmu policie. K lidem, kteří vyvolávali konflikty, chodili a uklidňovali je. Zasahovali takto u podporovatelů Babiše, kteří po protestujících vulgárně pořvávali a strkali do nich. Jeden starší muž protestující ženě vytrhl z rukou transparent, o něco dál jej hodil na zem.

Další ze zastávek byla v Kravařích na Opavsku. Na dvoře místního spolku chovatelů byla akce dopředu zorganizovaná. Místní tam prodávali srnčí guláš za deset korun, u vstupu do společenské místnosti byl nápis „jen pro pořadatele.“ Byla plná lidí, kteří u stolů jedli, u toho pili pivo a limonádu. Půllitr stál na místě také deset korun.

V Krnově se oba tábory slovně napadaly

Poledni se kampaň přesunula do Krnova, kam se na bývalého premiéra přišly podívat zhruba čtyři stovky lidí. Už před příjezdem začali jeho podporovatelé chodit za skupinou několika protestujících s transparenty v rukou. Slovně je napadali.

„Tady nemáte co dělat. Běžte si někam, kde vaše názory někoho zajímají,“ křičel starší muž na ženu s transparentem „Nechceme prezidenta stbáka, zloděje a lháře. Stop Babišovi.“

Terčem útoků se stal i mladík s transparentem „Babiš na hrad? Leda ho**o. Vrať, co jsi nakrad.“

Dva senioři za ním chodili opakovaně. „Co tady děláš, běž radši pořádně studovat. Ty tu nemáš co říkat, ty nikoho nepoučuj,“ křičeli na něj naštvaně.

Na náměstí mezitím přišel Karel Havlíček, členové soukromé ochranky mu udělali prostor na kraji davu lidí. Přišla i Alena Schillerová. Začali mluvit k lidem, až po chvíli přijelo obytné auto s Babišem. Ten promluvil také.

„Jsem rád, že vás přišlo tolik. Těší mě, že na naše mítinky chodíte. Je škoda, že je narušují lidé, kteří s námi nesouhlasí. My jsme ale lepší,“ zněl jeho hlas z připravených reproduktorů na náměstí.

Už když mluvil, lidé se nahrnuli k obytnému autu, před kterým byl stolek s marketingovými brožurami a nálepkami, které na svých zastávkách Babiš rozdává. Brali si je domů, tým hnutí ANO pořád přinášel další a další.

Mezitím skupinu protestujících oddělili od davu označení pořadatelé. Přišli také členové antikonfliktního týmu policie, kteří urovnávali mnohdy vyhrocené situace. Lidé do protestujících žďuchali, senior zaútočil deštníkem na ženu s transparentem.

Další důchodce začal nadávat stejně staré ženě s transparentem poté, co se ji několikrát pokusil rukou odstrčit. „Podívejte se na ni, jak je blbá. Podívejte se na to,“ vysvětloval okolí poté, co se ho někdo zeptal, proč to dělá.