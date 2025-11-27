V Bruntále vznikne Alzheimer centrum, Penta ho bude provozovat v nemocničním areálu

V nevyužívané části bruntálské nemocnice vznikne centrum pro pacienty trpící Alzheimerovou nemocí. Postaví ho tam soukromý investor Penta. Bruntálští zastupitelé prodej potřebné půlhektarové plochy soukromé firmě za zhruba 1,3 milionu korun bez DPH schválili v září.
Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer...
Území v zadní části areálu nemocnice v Bruntálu, kde má vzniknout Alzheimer centrum. (27. listopadu 2025) | foto: Městský úřad Bruntál

Zástupci města s investorem nyní podepsali smlouvu. „Město si nemůže dovolit vynaložit více než stovky milionů korun na podobnou investici, přitom populace stárne a jsme neustále oslovováni ve věci potřebnosti domova se zvláštním režimem pro bruntálské občany,“ komentoval starosta Bruntálu Martin Henč.

S investorem, společností Penta, město jednalo zhruba dva roky. Zpočátku kvůli možnému převzetí provozu nemocnice po vypršení smlouvy s jejím minulým provozovatelem, později ale vznikl nápad postavit v Bruntále nové sociální zařízení.

Jeho kapacita má být zhruba 120 lůžek, z nichž polovina bude zařazena do finančně podporované sítě sociálních služeb Moravskoslezského kraje.

Alzheimer centrum vznikne v zadní části nemocničního areálu, na pozemcích u Zahradní ulice.

Podle místostarosty Petra Ryse na Bruntálsku dlouhodobě chybí dostatečná kapacita pro důstojnou a odbornou péči o seniory s touto diagnózou. Starosta Henč dodal, že městu teď zůstává úkol zlepšit infrastrukturu v areálu nemocnice.

Ta má za sebou velkou změnu, když od 1. září přešla z rukou soukromého provozovatele pod správu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, tedy krajské příspěvkové organizace. V říjnu tam přibyla lékárna

