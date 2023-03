Osobní péče. Každá lípa celostátní vítězné aleje roku získá rodný list

Podrobné zmapování zdravotního stavu, zanesení polohy každého stromu do katastru nemovitostí i vytvoření detailního plánu péče do dalších let. To vše čeká téměř tři stovky lip, jež ve čtyřech řadách lemují cestu svahem Uhlířského vrchu k průčelí kostela Panny Marie Pomocné v Bruntále.