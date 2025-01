Rodí až dvacet koťat ročně. Cvikov našel řešení, jak na toulavé kočky

„V našich ulicích je koček hodně, jsou tady evidentně i nemocné. Kočka může mít dvakrát do roka osm, a někdy dokonce i deset koťat. Prostou matematikou si můžeme spočítat ten obrovský nárůst. Pokud se tomu nepostavíme a nezačneme tento problém řešit, hrozí nám různá hygienická rizika,“ varoval místostarosta Cvikova Jaroslav Švehla. Kočky jsou podle něj navíc ve stresu a trpí, i když to na první pohled nemusí být vidět.

Město proto navázalo spolupráci se zvířecím útulkem Andělský svět z nedalekého Sloupu, který v posledních letech o divoké kočky na Novoborsku pečuje. Společně zvolí nová krmná místa a spustí odchyt a kastraci. Toulavé kočky, které jsou zvyklé na život venku, se po kastraci a zbavení parazitů vrátí na ulici, kdežto koťata, u nichž je podstatně větší šance na umístění, nabídne útulek k adopci.

Problémy paradoxně působí také lidé, kteří toulavé kočky krmí, například nevhodnými zbytky jídla. Předsedkyně spolku Andělský svět Michaela Baná popsala příběh kočky ze Cvikova, která má nyní sice dobrý život, ale při odchytu vážila kilo čtyřicet, byla zablešená, neodčervená a měla svrab v uších. „Byla to tikající bomba parazitů,“ zamyslela se. Svými nemocemi navíc tulačky ohrožují kočky, které lidé chovají jako domácí mazlíčky.

„Člověk si udělá hezky na duši, když koupí dvacet deka salámu v uzenářství a dá ho toulavé kočce. Neublížíte sami sobě, ale jí. Ona se tam bude vracet, lidé jí tam budou nosit salám. Ale je potřeba řešit, co to s ní udělá,“ upozornila Baná. Podle ní se musí zhruba dvacet krmných míst ve Cvikově zredukovat asi na čtyři a kočky přesunout z rušných zón do bezpečí.

Andělský svět pomůže lidem a městu s odchytem, čipováním, případnou léčbou zvířat na veterině a kastrací. Ta je podle Bané pro veřejnost často kontroverzním tématem.

„Byly jsme u strašné spousty porodů, nebyly hezké. Někdy to bylo hodně drsné. Kastrujte,“ apelovala na vedení Cvikova i na jeho obyvatele, kteří přišli na besedu o budoucnosti místních koček.

Nejhorší situace je na náměstí

Za předchozí tři roky se podařilo díky pracovnicím útulku vykastrovat asi tři desítky koček ze Cvikova. Nejhorší situace vládne na náměstí, sídlišti nebo u hřbitova. Některá zvířata našla po vyléčení nový domov, jiná kvůli chronickému onemocnění zůstala žít v Andělském světě.

Spolek momentálně hledá takzvané vymazlovače, tedy dobrovolníky na mazlení, kterým nebude vadit, že jim během návštěvy kočky polezou po hlavě nebo do kapes. „Skákaly nám po celém těle, nikdy jsem nic podobného nezažil,“ s pobavením zavzpomínal na návštěvu útulku starosta Cvikova Petr Vrabec.

Lidé, kteří by se do útulku ve Sloupu rádi podívali, mohou přijít po předchozí telefonické domluvě takřka kdykoliv. „Pokud nejsme zrovna na výjezdu a neodchytáváme, tak tam jsme,“ konstatovala Baná z Andělského světa, který obývají tři desítky koček.

Problémy s kočkami řeší i jinde

„Toulavé kočky nejsou jen problém našeho města. Potýká se s ním Novoborsko i Liberecký kraj. Je to problém, který se musí začít řešit,“ poznamenal starosta Cvikova.

Senátor Jiří Vosecký potvrdil, že toulavé kočky rezonují i v debatách na státní úrovni. Spolupráci města s útulkem považuje za následováníhodnou.

„Kočka je největší predátor a má na svědomí nejvíc zpěvných ptáčků. Čím méně bude koček divokých nebo toulavých, tím se nám zvedne populace zpěvného ptactva,“ zdůraznil.

Z webových stránek krajského úřadu vyplývá, že loni finančně podpořil projekty zaměřené na odchyt a kastrace koček v Ralsku, Svojkově, Dubé, České Lípě, v Příšovicích či Brništi. Dlouhodobé problémy s přemnoženými kočkami má i Frýdlant, který se na vlastní náklady a ve spolupráci s útulkem Azyl Pes Krásný Les pustil do jejich odchytu.

Kastrace od března

V brzké době na webu Cvikova vznikne kolonka péče o toulavá zvířata, kde obyvatelé najdou všechny potřebné informace a kontakty. Podobné informace se dočtou i ve zpravodaji.

„Sledujte stránky města, během ledna tam přibude sekce, kde se budeme toulavým kočkám věnovat. Bude tam i možnost zřídit krmná místa – pokud víte o větším výskytu koček v místě, o němž zatím třeba nevíme,“ vyzval místostarosta Švehla.

Cvikov vyhradil pro Andělský svět základní příspěvek třicet tisíc korun, který pomůže pokrýt náklady na veterinární péči. Další finanční podporu chystá spolu s metodikou spolupráce a se smlouvou, kde si vzájemně vymezí své role a úkol. „Kastrace spustíme od března, až získáme krajskou dotaci, která je na to přímo určená,“ doplnil Švehla.