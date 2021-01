Zájem je obrovský, přesto Liberec novou uměleckou školu nepodpořil

Až jeden tisíc žáků chtěla pojmout nová, soukromá Základní umělecká škola Folklorika. Ta má sídlo v Uherském Hradišti, hodlala ale expandovat i na sever Čech do Liberce.

Zdejší rodiče a jejich potomci by novou základní uměleckou školu rozhodně uvítali. Kapacita liberecké ZUŠ je naplněna ze sta procent už řadu let a každý rok se tak desítky žadatelů na vysněný obor nedostanou, i když podmínky přijímacího řízení splnily.

ZUŠ ročně odmítne stovky dětí

„Jsme opakovaně zaplněni do posledního místa a ročně odmítneme asi 170 až 200 dětí. Je to velká škoda. U některých oborů otevřeme třeba dvacet míst, ale zájemců je čtyřicet. Nebo sto. Třeba ve výtvarném oboru se dostane každý pátý až šestý. U hudebních oborů záleží na konkrétním nástroji. U klavíru je to každý druhý, u dechových je šance větší,“ řekl před časem ředitel ZUŠ Liberec Tomáš Kolafa.

Právě na to sázela i soukromá ZUŠ Folklorika, která si jako svoji základnu vybrala budovu v ulici České mládeže kousek od vjezdu do obchodního centra Nisa.

„Chceme tu rozvíjet především výuku moderního tance, ale i další obory jako hudební nebo literárně dramatický. Také chceme spolupracovat se zdejšími spolky. Úspěšně už takhle fungujeme ve Zlínském kraji a rádi bychom, aby to tak dopadlo i v Liberci, aby se dostalo do ZUŠ víc dětí. Vyučovat jsme schopni od nového školního roku, tedy od září 2021,“ nastínil ředitel ZUŠ Folklorika Martin Staněk.

Jenže žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení Rada města na doporučení odboru školství nepodpořila. Souhlas obce, na jehož území má základní umělecká škola působit, je přitom nezbytný. Bez něho se žádostí ministerstvo školství nebude zabývat.

Kapacitu určuje ministerstvo

„Nemohli jsme dát souhlasné stanovisko, protože bychom pak museli ukrojit z naší kapacity. Ledaže bychom se domluvili s nějakým jiným městem v Libereckém kraji, kde mají ZUŠ a nejsou tak plné, aby nám část svých míst uvolnili. Ale to nikdo neudělá,“ zdůvodňuje náměstek primátora pro školství Ivan Langr.

Kapacita základních uměleckých škol je totiž daná ministerstvem školství. „To znamená, že pro každý kraj je nějaké číslo, které nejde překročit. Základní umělecké školy jsou součástí vzdělávací soustavy, takže si to stát hlídá. Jiná situace by byla, kdyby šlo o základní uměleckou školu, která by si plně hradila vše sama. Ale ZUŠ Folklorika žádá o zápis do rejstříku škol, to znamená, že by peníze na platy šly ze státního rozpočtu. A to je ten problém. Kdyby si to financovali sami, nikdo by je neomezoval,“ vysvětluje Langr.

Jenže ZUŠ Folklorika počítala právě s tím, že platy aprobovaných pedagogů, kteří by u ní vyučovali, půjdou právě od státu. „Zatím jsme rozhodnutí Rady města neobdrželi, takže to nemohu víc komentovat. Ale až to zdůvodnění dostaneme, tak bych chtěl stejně o nějakou spolupráci usilovat. Je škoda, když je tady spousta dětí, které mají zájem do základní umělecké školy chodit, ale kvůli kapacitě nemají šanci,“ dodal Staněk.

V Liberci jsou teď dvě ZUŠ, obě zřízené městem. Jedna ve Frýdlantské ulici a druhá při základní škole v Jabloňové ulici. Dohromady mají kapacitu 2 427 žáků.