Výměna zubrů v Milovicích a Ralsku. Kulový blesk pomáhá oživit české chovy

Obora zubrů v bývalém vojenském prostoru Ralsko se nedávno rozrostla o dva býky z Milovic. Kvůli genetickému oživení chovů naopak tamější stádo opustily dvě samice. Od března si uvykají na pastviny u Lipna, které sdílí společně s divokými koňmi.

Výměnná akce nazvaná Kulový blesk se podle Dalibora Dostála, ředitele obecně prospěšné společnosti Česká krajina, jež v roce 2015 s vědci založila milovickou rezervaci, dotkla čtyř krajů. Zapojily se do ní obory v Ralsku, Milovicích, Zoopark Chomutov a nově vznikající rezervace na Lipně.

Odchytu nepřálo počasí

„I přes velmi náročné podmínky se nám v Milovicích podařilo odchytit dva býky. Samci ve věku dvou a tří let byli úspěšně vypuštěni v oboře Vojenských lesů a statků v Židlově,“ informoval Dostál. Počasí jim nepřálo, terén byl podmáčený, technika zapadala do bahna a vůbec bylo velmi těžké se k býkům dostat.

Podle Miloslava Zikmunda z Vojenských lesů a statků ČR (VLS), které chovají tyto velké kopytníky v Ralsku, byli oba zubři v dobrém zdravotním stavu – prošli různými vyšetřeními na parazity či tuberkulózu. Po příjezdu do Židlova odešli do lesa a v současné době už se přidali ke stádu. Jejich přemístění proto hodnotí Zikmund jako bezproblémové. Milovické býky si vyfotili, díky tomu je dokážou i nadále rozeznat. Vodítkem může být třeba tvar rohů.

„Chov v Židlově patří k nejvýznamnějším u nás. Jsme velmi rádi, že jsme mohli s tamní oborou zvířata vyměnit,“ navázal Dostál. V minulosti z Milovic posílali zubry do Rokycan, ale i do Francie či Nizozemska.

V Ralsku žijí zubří téměř volně

O necelé dva týdny později, 4. března, ze židlovského stáda oddělili chovatelé dvouletou a tříletou krávu, které putovaly do nového domova v jižních Čechách. To, že žijí zubři v Ralsku takřka volně, ani absence sněhu, který by zachytil jejich stopy, odchytu moc nepomohlo. „Nakonec jsme je nalákali na krmení a u toho je uspali,“ popsal Zikmund.

S ochranáři z České krajiny spolupracují, každoročně se potkávají na schůzích spolku chovatelů. „Vyměňujeme si zprávy o chovech. Všichni chovatelé podávají k 31. prosinci informace o stavu stáda – co se týče počtu, složení. Vše posíláme do Polska, z toho je pak podklad pro vydání plemenné knihy zubrů pro celý svět,“ uzavřel Zikmund s tím, že milovické stádo čítá 36 zubrů, židlovské 40 a prachatické 32 jedinců.

„Zubři byli po první světové válce člověkem v přírodě vyhubeni a přežili jen v chovech v zajetí. Všechna zvířata pocházejí z pouhých dvanácti jedinců a vzácnější bělověžská linie, chovaná v Milovicích i v Židlově, pochází dokonce z pouhých sedmi zakladatelů. Proto je při sestavování nových stád třeba dbát na co největší genetickou variabilitu,“ upozornil Dostál.