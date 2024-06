Perla železnic ztrácí lesk. Slavnou zubačku čeká oprava za půl miliardy

„Významnou součástí projektu je revitalizace ozubnice v mezistaničních úsecích a její opětovná instalace ve stanici Dolní Polubný,“ vysvětluje mluvčí Správy železnic Nela Eberl Friebová.

Nucenou výluku zubačky, jak se unikátní ozubnicové trati říká mezi místními, využijí i severní sousedé Česka. „Nepřetržitou výluku využije polský správce kolejí k výměně kolejnic v úseku od státní hranice do stanice Szklarska Poreba Górna a k zabezpečení dvou železničních přejezdů,“ dodává Eberl Friebová.

„Trať se naposledy rekonstruovala v šedesátých letech minulého století a nyní je skutečně ve velmi špatném technickém stavu, který je do budoucna prostě neudržitelný,“ je přesvědčený Petr Prokeš, ředitel Železničního spolku Tanvald.

A právě kvůli technickému stavu, kdy do legendární zubačky takřka šedesát let nikdo neinvestoval, zakázala Správa železnic vloni v listopadu provoz historických vlaků až do skončení rekonstrukce. „Do konce roku se vyrobí speciální komponenty ozubnice a ocelové pražce, nepřetržitá výluka začne 15. dubna příštího roku,“ předznamenává Eberl Friebová.

Svézt se chtějí nadšenci i turisté

Dvanáctikilometrová jednokolejná trať měla především v minulosti v přepravě nezastupitelné místo. Spojovala Jizerské hory a Krkonoše, a to i přesto, že vlaky na této trase překonávají neuvěřitelných 235 výškových metrů. Ne nadarmo se jí říká perla českých železnic a o svezení na zubaté pomocné koleji mají zájem železniční nadšenci i běžní turisté.

„V loňském roce jsme vypravili pouze šest nostalgických vlaků, ve kterých se svezlo dvanáct tisíc lidí. O zubačku je zájem, protože už teď je jasné, že loňská čísla hravě překonáme,“ uvádí Prokeš a dodává, že bez pomoci kraje by výsledek nebyl tak dobrý.

„Liberecký kraj nám dotuje nostalgické jízdy, které jsou neuvěřitelně oblíbené. Letos jezdíme s historickými motoráčky a po rekonstrukci opět nasadíme parní lokomotivy. Zároveň je naším plánem, aby ozubnicová trať byla mnohem víc turisticky navštěvovaná a atraktivnější, jako třeba Žitavská úzkokolejka,“ přeje si Prokeš, který se netají tím, že je zubačka jeho srdcovou záležitostí.

O tom, že se značná investice do zubačky vyplatí, je přesvědčený i starosta Tanvaldu. „Velmi to podporujeme. Po zániku průmyslu je cestovních ruch u nás velmi důležitý. O nostalgické jízdy je obrovský zájem a naše nádraží je plné k prasknutí. Určitě je důležité, že nás v našich aktivitách podporuje Liberecký kraj. Bez toho by to prostě nešlo,“ uzavírá starosta Vladimír Vyhnálek.

Na náročnou akci za bezmála půl miliardy korun si troufla litoměřická firma Chládek a Tintěra, která nabídla o třicet pět milionů korun nižší částku, než byl původní odhad. Na projekt jsou vyčleněné dotace z přeshraničního programu INTERREG Česko – Polsko, které pokryjí 81 procent nákladů, tedy 368 milionů korun.