Liberecká zoo končí po 70 letech s chovem slonů, přišla už i o bílého tygra

Zahrada chová slony od roku 1958. V současné době mohou návštěvníci obdivovat slonici Balu. Tu ale brzy čeká stěhování a kapitola slonů v Liberci se nadobro uzavře.

„Zůstala tu jedna slonice, která je ve starém pavilonu. Ten je udělaný tak, že se ke slonům musí chodit, jde o takzvaný kontaktní chov. O celkovém chovu slonů v Evropě dává doporučení koordinátor. A padlo rozhodnutí, že by měla odejít,“ vysvětluje ředitel zahrady David Nejedlo a přibližuje, kdo je koordinátor.

„Většinu zvířat chováme v evropských záchranných programech. V rámci těch si zvířata předáváme, získáváme, posíláme. A nad každým programem je vždycky pracovní skupina, kterou vede koordinátor chovu. I naši zoologové jsou koordinátoři různých chovů. A i záchranný program na asijské slony má svého koordinátora, se kterým jsme v dlouhodobém kontaktu.“

Slonice Bala Bala se narodila v roce 1984 v Myanmaru (Barma). Čtrnáct let prožila v cirkusu Union Berlín. V roce 1999 byla transportována do chovného zařízení v zoo Hamburk a později zoo Münster. Přirozený způsob života ve sloní skupině jí nevyhovuje. Je hendikepovaná a její povaha je problematická. V Liberci je od roku 2013. Zdroj: Zoo Liberec

Podle Nejedla není reálné, že by Bala, která se narodila v roce 1984, v Liberci dožila. Sloni v zahradě mohou dovršit věku až 60 let, ale už v roce 2030 nebude povoleno chovat slony v kontaktních slonincích.

„Bylo by složité řešit tuto situaci v roce 2030 – museli bychom žádat o výjimku, přestavovat sloninec nebo ji stejně nakonec odstěhovat,“ pokračuje Nejedlo, podle kterého v současné chvíli není oprava slonince reálná.

„Rekonstrukce by nepomohla, protože nemáme místo. Za posledních 15 let se pravidla chovu slonů v Evropě dramaticky změnila. Ještě v době, kdy jsme stavěli nový vchod do zahrady a říkali jsme, že pro slony použijeme louku, která za ním vznikla, by to šlo. Ale dneska jsme v situaci, že bychom museli obětovat skoro celou horní část zahrady.“

Sloni se můžou jednou vrátit

Nejedlo nevylučuje, že by se časem zahrada k chovu slonů vrátila. „Výhledově to nevylučujeme. Existují zahrady, kde mají třeba jenom samce, kde je potřeba místa trochu míň, ale stejně hodně.“

Jako vhodná plocha by se na první pohled mohlo jevit Údolí ohrožené divočiny, které vznikne v lesích za současným areálem zahrady. I k tomu se ale Nejedlo staví skepticky.

„Nové území, kam se bude zoo rozrůstat, je sice velké 12 hektarů, ale má velmi členitý areál, a tam nejsou příhodné podmínky pro takový projekt. Sloni potřebují rovinu, navíc nechceme stavět žádné nákladné věci. Radši pomůžeme dvaceti menším ohroženým druhům, než se snažit za každou cenu udržet slony.“

Vedení zahrady v současné chvíli řeší, kdy a kam se Bala přestěhuje. „V tuto chvíli není definitivní místo ani termín, kdy by měla odejít. Pravděpodobně by to mělo být v druhé polovině příštího roku,“ naznačuje ředitel a ubezpečuje, že v žádném případě nepůjde o soukromý chov. „Bude to zoologická zahrada nebo jiné zařízení, které pečuje o starší slony.“

Už před časem zahrada uvedla, že nebude pokračovat v chovu bílých tygrů. V současné době tu návštěvníci najdou poslední bílou tygřici Suryu Báru. „Přístup k chovu volně žijících zvířat se dramaticky mění. Mění se nejen přístup, ale i legislativa. A my na to musíme zareagovat. Pár druhů bude muset na čas nebo nastálo odejít, ale místo nich přijdou jiné,“ dodává ředitel.