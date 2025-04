Ježíšova ještěrka i ohrožený gekon. Zoo Liberec láká na tropické unikáty

V případě nebezpečí umí tento ještěr běžet pouze po zadních končetinách se vzpřímeným tělem. Na krátkou vzdálenost takto zdolá i vodní hladinu a díky této schopnosti si vysloužil přezdívku „Ježíšova ještěrka“. Zoologická zahrada v Liberci ukazuje návštěvníkům v pavilonu tropů zcela nový druh – baziliška zeleného.

Jedná se o ještěra z oblasti Střední Ameriky, kde se vyskytuje v tropických deštných lesích v blízkosti řek i stojatých vod. Bazilišek je také výborný plavec a pod vodní hladinou dokáže vydržet bez nadechnutí až 30 minut.

Není to ovšem jediná novinka v liberecké zoo. Úsek teraristiky zde totiž zažívá v posledních týdnech nebývalý rozmach a podařilo se tu například prvně v historii zahrady rozmnožit také madagaskarské ještěry ploskorepy Henkelovy a scinky šalomounské.

„O všechna odchovaná mláďata je v rámci evropských zoologických zahrad velký zájem, jelikož se jedná o druhy, u kterých nejsou úspěšné odchovy příliš běžné. Například ploskorepy aktuálně chová 23 institucí, ale odchovat se je za poslední rok podařilo pouze ve čtyřech z nich včetně té naší,“ vyzdvihla liberecká zooložka Petra Hnidová.

„Když budou mít návštěvníci štěstí, budou moci spatřit líhnutí malých ploskorepů na vlastní oči, protože k inkubaci dochází přímo uvnitř jejich expozice. Pokud se podaří odchovat všech deset jedinců, bude to pro mezinárodní koordinovaný chov obrovským přínosem, protože populace tohoto druhu chovaná v lidské péči v evropských zoo aktuálně čítá pouhých sedmdesát dva zvířat,“ vysvětluje Hnidová.

Gekona modrého ohrožuje ilegální lov

Významným přírůstkem mezi tropickými gekony je v Liberci také gekon modrý, který se řadí mezi jedny z vůbec nejmenších a nejohroženějších gekonů. Ve volné přírodě žije pravděpodobně pouze na dvou posledních lokalitách v africké Tanzanii, kde jeho populace kvůli ilegálnímu lovu a ničení přirozeného prostředí stále ubývá. Koordinovaný chov v zoologických zahradách proto může být zásadní pro záchranu tohoto druhu před úplným vymřením.

Podruhé se v Liberci rozmnožily i agamy malované, jejichž chov se v posledních letech v zoologických zahradách příliš nedařil. O šest libereckých mláďat je tak mezi chovateli obrovský zájem. V zoo se daří i tropickým žábám. V případě ohrožených pralesniček strašných se za uplynulý rok podařilo odchovat celkem 78 jedinců a o všechny projevilo zájem hned několik zoo z celé Evropy.

„Naše žabky tak brzy poputují například do Španělska, Francie, Německa, Polska, ale i zoologické zahrady v Ostravě. Ani takové množství mláďat ale nedokáže uspokojit poptávku a pár institucí muselo nadále zůstat na čekací listině,“ dodává Hnidová. Na transport dále čekají také například odchované rosničky včelí, pralesničky harlekýn a pralesničky azurové.

Dalším novým druhem, který zahrada návštěvníkům brzy představí, jsou ohrožení krokodýlovci čínští, vietnamský poddruh, pro které zoo buduje nové velké paludárium v prostoru pavilonu ZooEXPO. To by mělo být hotové nejdéle do začátku prázdnin. Do té doby pár těchto vzácných plazů zůstane v zázemí zahrady.

„Přestože liberecká zoo začala s intenzivnějším chovem plazů a obojživelníků teprve před několika lety, díky mnoha úspěšným odchovům se již řadí mezi respektované chovatele a získává prestiž a uznání evropských odborníků,“ uzavírá mluvčí Zoo Liberec Barbara Tesařová.