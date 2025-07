Mezi divadelními pohádkami jako Putování žáka nezbedy, O zatoulané písničce nebo Zvířátka a loupežníci se objevily tituly Na plech nebo Heretik.

Na plech je česká drogová komedie Martina Pohla z roku 2025, Heretik pak americký psychologický horor z roku 2024. Oba tituly jsou podle plakátu nevhodné pro nezletilé osoby do 15 let, ale zároveň na ně mají děti do dvou let vstup zdarma.

Na plakátu jsou i filmy Kouzlo derby nebo U mě dobrý, které jsou nevhodné pro nezletilé osoby do 12 let, ale také na ně mají děti do dvou let vstup zdarma.

Na program, který je vylepený na plakátovacích plochách po celém městě, upozornila řada lidí na sociálních sítích. „Mimina budou nadšená...“ uvedl například Jiří H.

Na úsměvnou situaci zareagovalo Kulturní a společenské centrum Lidové sady spadající pod Zoo Liberec, které má program Letní scény na starost.

„Jsme moc rádi, že jsme vás pobavili – od toho tu konec konců jsme. Opravdu můžete k nám do letního kina vzít dítě do 2 let zdarma. Jestli necháte kočárek, s tou dobou pravděpodobně spícím dítětem, kousek od hlediště, kde není takový hluk nebo zda vám bude sedět na klíně, necháme na vás,“ stojí v prohlášení zveřejněném na facebookovém profilu centra.

„A pochopitelně také necháme na vás, zda to bude Na plech, Heretik nebo nějaká větší pohodovka v podobě U mě dobrý, Jak se nám to mohlo stát, Zpívej 2 nebo Moře na dvoře,“ dodávají administrátoři stránky.