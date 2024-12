Zdrogovaný cizinec ujížděl v kradeném autě, nakonec zapadl v hlubokém sněhu

Honička vypukla v pondělí 9. prosince odpoledne v Rádle na Jablonecku. Policisté chtěli řidiče bílého BMW X4 jen zkontrolovat během dopravní akce, a proto za ním vyjeli.

„Vzápětí zjistili, že vůz byl předešlý den odcizen v Německu, a je tedy v databázi pátrání po vozidlech. Dobře si uvědomovali, že pokud se k němu přiblíží, začne okamžitě ujíždět. Z taktických důvodů si tedy drželi dostatečný odstup a prostřednictvím operačního střediska si do uvedené oblasti přivolali další hlídky,“ říká policejní mluvčí Dagmar Sochorová.

Řidič sjel do Jablonce nad Nisou – Kokonína, pokračoval do Maršovic a zase zpět do Kokonína. „To už policisté, kteří za ním jeli, věděli, že se ke kruhovému objezdu blíží jejich kolegové. Do tohoto okamžiku jel obviněný v klidu a dodržoval i povolenou rychlost v obci,“ pokračuje Sochorová.

Přivolaní policisté se mu snažili zatarasit služebním vozidlem cestu. Řidič BMW ale do vozu narazil, objel ho a začal ve vysoké rychlosti policistům ujíždět. Projel ulicí Letní a rychlostí téměř 150 kilometrů v hodině pokračoval ve směru na Dolní Černou Studnici, kde sjel ze silnici, přejel svodidla a zapadl v hlubokém sněhu.

„Alkohol u něj policisté vyloučili dechovou zkouškou, která měla negativní výsledek. Ovšem orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek mu již vyšel pozitivně na amphetamin/methamphetamin,“ vysvětluje mluvčí.

Policisté muže zadrželi, převezli na lékařské vyšetření a poté ho umístili do policejní cely. „Policisté zjistili, že tento cizí státní příslušník si musel moc dobře být vědom toho, že vozidlo je kradené, jelikož k němu neměl klíčky, a v případě, že by vypnul motor, už by ho znovu nenastartoval,“ poodhaluje Sochorová.

Dvaatřicetiletý cizinec skončil ve vazbě. „Nyní mu za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozí až šest let vězení, a to s ohledem na hodnotu odcizeného vozidla, která by mohla být až 600 tisíc korun,“ dodává mluvčí.