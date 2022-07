Tělo rozřezala a spálila. Za vraždu manžela půjde žena do vězení na 12 let

Pětasedmdesátiletá seniorka udeřila manžela zezadu do hlavy topůrkem sekery. Když se ujistila, že je mrtvý, nožem mu odřezala ruce a nohy. Na zahradě vykopala díru, kam tělo na kolečku odvezla. Několik nocí za sebou jej pálila, zbývající ostatky vysypala do potoka.

K vraždě, kterou spáchala loni v srpnu v Heřmanicích u Žandova, se dnes Růžena H. před Krajským soudem v Liberci přiznala. Ten ji poslal na 12 let do vězení s ostrahou. Původně jí hrozilo za vraždu 10 až 18 let.

„Soud je toho názoru, že vražda nebyla plánovaná. Šlo o důsledek afektu, kdy se v obžalované hromadila dlouhodobá frustrace,“ zdůvodnila rozhodnutí soudkyně Markéta Navrátilová. Dále musí obžalovaná nahradit nemajetkovou újmu synovi a sestře zemřelého v celkové výši 500 tisíc korun.

Seniorka žila se svým mužem 15 let. „Loni jsme měli deset let od svatby, první kulaté výročí. A on mi nekoupil ani kytičku, absolutně nic, takový to byl odporný lakomec,“ svěřila se při čekání na rozhodnutí. Údajně vydělávala peníze ona, zatímco on se válel doma u televize a počítače.

„Úplně jsem záviděla mladým lidem, když chodí venku, jak se drží za ruce a líbají se. I starší lidi se vedou za ruce, nebo manžel je natolik galantní, že ženě podá rámě. Já jsem byla nemocná, a kdyby se o mě nestarala kamarádka, tak umřu hlady. On se staral hlavně sám o sebe. Neprojevoval ke mně žádné city, nepohladil mě, nevzal za ruku. Byl to bazilišek, který něco jiného říkal na veřejnosti, kdežto doma mě oslovoval hele, ty,“ popisovala před jednací síní.

S vraždou se svěřila sousedce

Ten večer se prý hádali a manžel chtěl odejít natrvalo. „Vzal auto, které jsme kupovali společně, veškeré nářadí – které on sice vybíral – ale platila jsem ho já. Tohleto mě úplně dožralo,“ vzpomínala obžalovaná. Manžela prý nezabila úmyslně, jeho vraždu neplánovala.

Podle soudkyně se zbavila těla velmi důmyslným způsobem. Pak začala vytvářet legendy o tom, jak ji využívá a jak ji opustil kvůli jiné ženě. „Možná by ani k odhalení činu nedošlo, kdyby ji nedohnalo svědomí a nesvěřila se sousedce, která s manželem vše nahlásila na policii,“ poznamenala Navrátilová.

Znalci v posudku z psychologie a psychiatrie konstatovali, že se u seniorky v době vraždy rozvinul prostý silný afekt vzteku.

„V jediné výpovědi není výslovně řečeno, že by litovala toho, čeho se dopustila. Naopak vnímám její lítost nad sebou samou,“ uvedla státní zástupkyně Iva Plšková ve své závěrečné řeči.

S ohledem na věk obžalované, i tomu, že pomohla s objasněním trestného činu, i k jejímu zdravotnímu stavu – léčí se na onkologii, neurologii a s psychickými problémy – navrhla státní zástupkyně trest odnětí svobody na 11 let.

Soud přijal od Růženy H. prohlášení viny, takže se nemůže proti výroku o tom, že zabila svého manžela, odvolat. Proti výši trestu a náhradě škody se mohou strany odvolat do osmi dnů. Syn ani sestra zavražděného tohoto práva nevyužili, zmocněnec, státní zástupkyně a obhájkyně si nechali lhůtu na rozmyšlenou.

„Jakýkoliv trest, který bude uložen, je v podstatě skoro trestem na doživotí. Obžalovaná bude potrestaná samotným pobytem ve vězení na sklonku svého života,“ řekla soudkyně s tím, že dvanáctiletý trest při dolní hranici trestní sazby považuje za přiměřený. Seniorka nebyla dosud soudně trestána, k činu se doznala, je bezúhonná a má mnoho zdravotních problémů. Naopak k tíži bylo její chladnokrevné chování, když se zbavovala těla, vytváření legend o manželově zmizení, i to, že neprojevila výraznější lítost nad tím, co udělala.