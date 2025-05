Zemětřesení nebo výbuch plynu? Často jde o minuty, kynologové se psy jsou sehraní

Pes musí najít v sutinách člověka, ale také zvládnout například traverz nad vodou. Na mezinárodní setkání a soutěž kynologů v Ralsku přijelo osm týmů ze sedmi zemí. Kromě dvou českých týmů tady trénovali zástupci Chorvatska, Maďarska, Německa, Polska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny.

„Každý tým se skládá ze dvou psovodů a velitele se psem, přičemž jde o profesionální kynology předurčené k nasazení při mezinárodních mimořádných událostech,“ vysvětluje mluvčí hasičů Lucie Pipiš.

Ve výcvikovém prostoru je teplo, slunce svítí, na některých tvářích je vidět mírná únava. „Setkaly se tu kynologické týmy, které jsou určené pro USAR odřady. To jsou ty, které zasahují například po zemětřesení, jaké bylo třeba v Turecku,“ poznamenává hlavní organizátor akce Martin Pávek.

Cvičení v prohledávání zbytků po zbořené budově se účastní i jeden z českých týmů. Procházíme kolem rozpadlých staveb až na místo. Je jím starý opuštěný dům plný sutin. Pod nimi bude zřejmě ukrytý člověk, kterého mají psi najít.

Instruktor na stanovišti pak předává veliteli skupiny informace v anglickém jazyce. Úkolem je prohledat jednu velkou místnost. Počet lidí uvnitř je neznámý. Velitel zásahu si jde prohlédnout terén. Následně vstupuje do budovy i zbytek týmu s jedním psem. Ostatní psi čekají venku.

Cvičení vypadá tak, že psovod pošle psa, který by měl sám najít člověka v otvoru pod sutinami. Nalezení pes zahlásí štěkotem. V oknech budovy jsou navíc vytvořené kříže z pásek, které zvíře nesmí projít. Kdyby to udělal, považuje se za mrtvého a soutěžní kolo pro něj končí.

Hledání dopadlo úspěšně, pes zaštěkáním oznámil úspěšné objevení člověka v sutinách. Pro prvního účastníka tak úkol končí a psovod ho odměňuje pamlskem. V budově se následně střídají všichni psi ze skupiny.

Zřícení budov, výbuch plynu i povodně

V Česku sice k ničivým zemětřesením nedochází, ale kynologické zásahy jsou potřeba i tak, a to u zřícení různých usedlostí nebo třeba výbuchu plynu. Zasahovat museli kynologové i po tornádu nebo během povodní. Scénáře zásahů jsou připravené tak, aby simulovaly co nejreálnější situace, při kterých jde často o minuty.

„Je to opravdu hodně náročné, ale věříme, že zároveň i zábavné a záživné. Samozřejmě je to zaměřené na praxi při mezinárodním nasazení, jako je třeba značení, lezecká příprava, zdravověda, vyhledávání v sutinách nebo traverz nad vodou,“ doplňuje Pávek.

Právě traverz nad vodou je další stanoviště, které na účastníky čeká. Úkolem je dostat psy přes vodu. Hasiči si podávají provaz z jednoho břehu na druhý, a posouvají tak kladku na laně. Pes je ve speciálním postroji na kladce připnutý.

„Je potřeba, aby na to byli psi zvyklí. Pro některé to totiž může být stresová situace. V praxi se to využívá málo, ale je třeba to trénovat pro zásah v sutinách, kam se jiným způsobem nedostaneme,“ objasňuje organizátor Pavel Smejkal.

Cílem setkání je nejen prověření připravenosti týmů, ale taky posílení mezinárodní spolupráce. „Je to hodně náročné a nechceme ani lidi a ani psy poškodit tak, aby se z toho pak museli dlouho vzpamatovávat. Do budoucna uvidíme, jaká bude odezva od účastníků. Pak se rozhodneme, jestli by další cvičení bylo už za rok, nebo za dva. Je to předmětem diskuse. Rádi bychom se vrátili k nějaké periodicitě, která tu byla naposledy před covidem,“ uzavírá Pávek.