Zemědělci vyrazí na protestní jízdu do České Lípy, stroje zkomplikují dopravu

Zemědělci z Českolipska vyrazí v deset hodin ráno z Nového Boru, Zahrádek a Brniště. Jedná se o větší, ale i menší zemědělská družstva.

„Už nemůžeme mlčet, jedeme s požadavky k úřadům SZIF, za naši existenci chceme bojovat. Kolona bude mít bezmála padesát strojů zemědělské techniky. Projedeme městy a u úřadu se zastavíme okolo dvanácté hodiny předat to, co jim povezeme,“ říká Pavel Cihlář ze Zemědělského obchodního družstva Brniště. Kromě dokumentů slibuje i „drobné překvapení“.

„Už se nemůžeme dívat, jak se tu s námi zemědělci oře. Chceme, abychom dělali zemědělství jako dříve, nebyli v křečích z ohlášené kontroly, a hlavně měli radost z naší usilovné celoživotní práce! Nechceme se nechat ustavičně tlačit do rohu, ale abychom byli na nás zemědělce hrdí,“ stojí na plakátku, který zve na akci.

Pozvánku dále zdobí řada hesel jako NE – uplatňování zeleného údělu, NE – povinnému uvedení půdy do klidu nebo třeba NE – vyšším cenám potravin.

Akce se bude konat od 10 do 16 hodin. Ve čtvrtek se pak zopakuje v Liberci. Město Česká Lípa počítá, že protestní jízda ochromí dopravu.

„Upozorňujeme, že v úterý 6. února projede Českou Lípou kolona zemědělských strojů, a to v rámci Protestní jízdy za severní Čechy. Zemědělské stroje by se v ulicích České Lípy měly pohybovat v čase mezi 10:30 - 13:00. Stroje by měly přijet od Nového Boru okolo nemocnice do Dolní Libchavy a Dubice. Buďte obezřetní a trpěliví,“ vyzvalo město obyvatele.