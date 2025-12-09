Zástupci české a německé strany jednali o možné spolupráci v Hrádku nad Nisou a německé Žitavě. Podle hejtmana Libereckého kraje Martina Půty by mělo jednání vést především k tomu, aby byla elektrizovaná trať z Drážďan přes Žitavu a polský úsek do Liberce zařazená v budoucnosti do investičních plánů.
Setkání o železničním spojení Drážďany-Liberec a zároveň o elektrifikaci tratě Drážďany-Görtliz inicioval poslanec německého Bundestagu Florian Oest. „Stojíme na prahu nového období v Evropě a pro jakýkoli rozvoj regionů je základním bodem rychlé a spolehlivé dopravní spojení,“ prohlásil.
Elektrifikace je podle Půty jediná cesta, jak může být železnice konkurenceschopná. Zajistí třeba lepší dynamické vlastnosti vlakových souprav, možné zrychlení dopravy a zkrácení jízdní doby mezi stanicemi.
Současné dieselové lokomotivy dosluhují
„Hlavním problémem tratě je, že v Evropě už nikdo nevyrábí dieselové lokomotivy, takže koupit takovou soupravu je paradoxně dražší než koupit soupravu, která je buď čistě na elektrifikovaný provoz, nebo kombinací parciální elektrifikace, kde část jezdí takzvaně pod dráty a část na baterku,“ vysvětlil.
„Všechny vlaky v kraji, které provozujeme, jsou už poměrně vysloužilé dieselové soupravy. Na trhu dnes najdete občasně výrobce čisté dieselové soupravy. Většinou to je nějaká kombinace třeba diesel s baterií a předpokládá se, že diesel bude po nějaké době vyměněný,“ dodal s tím, že vlaky jsou dvacet let staré a nemohou jezdit donekonečna.
|
Z Liberce do Varnsdorfu vlakem stejně rychle jako autem, díky opravené trati
Zároveň zdůraznil, že česká strana je těsně před dokončením velké investice do železnice mezi Libercem a Žitavou. „Je mi trochu líto, že už při té přípravě se nemyslelo třeba na přípravu elektrifikace, protože se v České republice o elektrifikaci železnice v posledních deseti letech intenzivně hovoří,“ podotkl.
„Na saské straně v Horní Lužici považují liberecko-jablonecký region za důležitý v rámci dopravního spojení a dopravní infrastruktury,“ poznamenal Půta s tím, že chtějí zabránit dalšímu odchodu lidí, protože region se posledních třicet let vylidňuje.
Rozjet projekt co nejrychleji
Podle Půty by přeshraniční projekt mohl mít v evropské konkurenci poměrně velkou šanci na podporu. „Proto chceme plánování a nějaké první studie zahájit co možná nejdříve, abychom byli připraveni v roce 2028,“ dodal.
„Považuji tu diskusi o budoucí elektrifikaci, přípravu a projektování za nutné kroky a bavíme se tady o horizontu příštích deseti nebo dvaceti let,“ zdůraznil Půta s tím, že teď bude čekat na první jednání s nově jmenovaným ministrem dopravy, které očekává začátkem příštího roku.
„Věřím, že k posunům investic na české straně nedojde, a pokud ano, že nebudou znamenat zdržení v dalších desetiletích, ale maximálně v letech. Trať z Liberce do Drážďan byla stavěná jako jedna investice. Měla by tam být stejná soustava a stejný systém elektrifikace,“ uzavřel s tím, že bude potřeba vyjednat dohodu i s polskými vlastníky.
|
9. ledna 2025