U zámku burácely motory. Nad americkými veterány přeletěly historické stroje

Naleštěná auta, vlajky s hvězdami a pruhy, stylově oblečení hrdí majitelé. I letos se zámecká zahrada na Sychrově proměnila v přehlídku amerických motorových skvostů. Dohromady sem přijelo přes sto aut a motorek vyrobených za oceánem.

„Loni se nám to moc nevyvedlo, protože pršelo, ale letos je to úžasné,“ zhodnotil už 27. ročník soutěže elegance amerických aut starších 30 let Zdeněk Košárek, prezident 1st Veteran US Car Clubu Praha, který akci pořádá.

Návštěvníci si mohli užít pestrý výběr amerických veteránů. „Nejstarší je vozidlo Ford Speedster z roku 1914, nejdražší Shelby 500GT. Jeho cena je kolem čtyř milionů korun,“ přiblížil Košárek který přijel Chevroletem Corvette ze 70. let.

Letošní novinkou byl průlet dvou amerických letadel Piper Cub, jejichž historie se začala psát ve 30. letech.

Auto šéfa hasičů z Miami

Hned třemi vozy se v zámecké zahradě pyšnil Roman Mazaný ze Zbraslavic na Kutnohorsku. „Jeden jsem řídil já a další dva mí kamarádi. Vstávali jsme brzy, abychom stáli hned u zámku, protože se nám to místo líbí,“ popsal cestu Mazaný a přiblížil příběh svého Mercury Monterey z roku 1962.

„Měl ho šéf hasičů v Miami. Jeho zvláštností je majáček namontovaný ve zpětném zrcátku. Auto pohání velký osmiválec, mezi další zajímavosti patří oddělené sedačky nebo řazení na podlaze. Původně to byl dvakrát bouraný vrak, rekonstrukce trvala asi tři roky.“

Na Sychrov zamířila se svým vozem Ford Thunderbird z roku 1974 i sklářská legenda Petr Kuchta. „Je to velké kupé, kterým jezdil jenom pán a sekretářka. Auto je zajímavé tím, že má výbavu, která se moc nedělala jako například malinká ventilační okénka, zlaté fólie ve sklech nebo dva alternátory,“ vysvětlil Kuchta, který v lindavské sklárně vyrábí například ceny Thálie.

Nablýskané skvosty na čtyřech kolech bavily velké i malé návštěvníky. Své dva syny přivedl do zámecké zahrady Marek Ottl z Liberce. „Kluci hrají počítačovou hru GTA, kde jsou podobná auta, tak jsem jim je chtěl ukázat,“ vysvětlil cíl své cesty.

A co nejvíce zaujalo jeho syna Kryštofa? „Nejvíc se mi líbil nízký chevrolet, ten byl fakt hustej!“