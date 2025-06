Zámek v Doksech je v létě přístupný i přes opravy, Muzeum Čtyřlístku otevře v září

„Začátky sezony jsou vždy pozvolné. Během víkendu vždy záleží také na počasí, krásné slunečné dny lákají návštěvníky spíše k vodě na pláže,“ okomentoval návštěvnost zámku Petr Hozák.

Pokračující opravy střechy by pro návštěvníky neměly být překážkou. „Aktuálně je dokončena oprava střechy na části západního křídla. Provedli jsme obnovu krytiny, dozdili jsme komíny, opravili jsme dřevokaznými organismy poškozené části krovu a obnovili klempířské prvky. Nyní pokračujeme v sanaci stropních a rákosníkových trámů na středním křídle. Tato část stavby by měla být dokončena do konce června,“ předeslal projektový manažer města Jakub Derynk.

Kromě střechy stavbaři budují i nový vstup a vjezd v západní části zámecké ohradní zdi. Ten by měl být hotový do konce června. Vybourání části zdi a její doplnění pískovcovými kvádry na okrajích vjezdu vyjde na více než 170 tisíc korun.

„Další náklady vynaložíme na doplnění pilíře historického vstupu, který se po vybourání zdiva ukázal být poškozený, a zpevnění terénu v okolí vjezdu. Tyto náklady ale prozatím nejsou vyčísleny,“ podotkl Derynk.

Do zámeckého parku se nový vstup zpřístupní nejprve pěším. „K plnému zprovoznění pro automobily dojde po výstavbě parkovací plochy v areálu zámku a na ní navazujících komunikací. Na parkovací plochu aktuálně připravujeme projekt a plánujeme požádat o dotaci,“ doplnil projektový manažer města.

Parkoviště chce vedení města vybudovat v jihozápadní části zámeckého areálu a mělo by na něm zaparkovat 57 řidičů. Tři parkovací místa budou vyhrazená pro imobilní návštěvníky zámku.

Prohlídka zámku je samoobslužná a interaktivní. Kromě tabletů nebo multimediálního kreslicího plátna návštěvníci mohou sahat na exponáty a zkoumat je. Možné je například posadit se do zámeckého nábytku.

„Snažíme se historii přiblížit zábavnou formou. Je na každém, jak dlouho chce strávit v prohlídkovém okruhu. Samozřejmě se v knize návštěv najde jeden vzkaz z tisíce, který postrádá průvodce. Tu možnost nabízíme skupinám, které si mohou komentovanou prohlídku dopředu objednat, nebo mohou lidé využít speciálních komentovaných prohlídek s divadelními herci,“ vysvětlil Hozák.

Dospělí za vstup do zámku zaplatí 150 korun, děti polovinu. Za sto korun se do památky mohou podívat studenti nebo třeba senioři.

Součástí zámku je i Muzeum Čtyřlístku s oblíbenými postavičkami Pinďou, Bobíkem, Myšpulínem a Fifinkou. To je však kvůli rekonstrukci od podzimu loňského roku uzavřené. Počítá se i s jeho rozšířením do druhého nadzemního patra. Otevřít by se podle Derynka mělo v letos v září.

„Je to škoda, že se nám nepodaří mít otevřené muzeum během letní sezony, ale věříme, že neuspěchaný projekt přinese ovoce a bude to stát za to. Nicméně zavřené muzeum ubírá část turistické nabídky,“ připustil Hozák.