Zákaz vstupu psů do centra? Chrastava zvažuje opatření proti nepořádným majitelům

„Pokud se vedení města chová solidně, pak by majitelé psů měli s naprostou samozřejmostí dodržovat určitá pravidla - vodit psy na daných místech na vodítku a vždy po nich uklízet exkrementy, a to nejen v centru města, ale ve všech lokalitách,“ je přesvědčený starosta Chrastavy Michael Canov.

„To se ale často neděje. Lidé nám to hlásí a vidíme to sami, proto vyzývám všechny nezodpovědné majitele psů, aby se nad svým (ne)konáním zamysleli. Nechci vyhrožovat, ale pokud se situace nezlepší, bude město muset zakročit a zpřísnit pravidla. Například může zvednout poplatky za psy nebo zakázat psům vstup do centra,“ upozorňuje místní starosta s tím, že podobná vyhláška už funguje například v Havlíčkově Brodě.

Městská policie si nyní na majitele čtyřnohých mazlíčků více posvítí. Centrum budou její hlídky častěji kontrolovat. A to jak fyzicky, tak také pomocí kamer.