Poničené sochy ze Zahrady vzpomínek jsou opravené, policie dopadla vandala

  12:08,  aktualizováno  12:08
Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. Na začátku srpna je zničil vandal. Poškodil třeba sochu Medvídka, svatozáře soch svatého Petra a Pavla a z válečného hrobu i pomníku války ulomil kříže.
Návštěvníci Zahrady vzpomínek v Liberci mohou opět vidět obnovená sochařská díla. | foto: Město Liberec

„Byl vysypán i odpadkový koš, vytrhány některé rostliny, roztlučena nápisová deska obětem válek na centrálním kříži nebo poničena dlažba. Rozbil také pítko a zničil lavičku,“ popsala mluvčí města Jana Kodymová.

Policii se pachatele, který místo poničil ve večerních hodinách 6. srpna, podařilo najít. Jednal pod vlivem návykových látek a způsobil škodu za téměř čtvrt milionu korun.

U sochy Medvídka podle Kodymové nebylo jisté, zda ji vůbec bude možné obnovit. „Díky znamenité a pečlivé práci restaurátorů se podařilo všechny následky během poměrně krátké doby odstranit,“ poznamenala s tím, že socha Medvídka je znovu na svém místě, stejně tak jsou opravené i svatozáře obou světců. Nových křížů se dočkaly i pomníky.

Zahrada vzpomínek je nyní pod dohledem kamerového systému a přes noc je z bezpečnostních důvodů zamčená.

„Svou energii a čas by lidé měli věnovat prospěšným a užitečným činnostem, nikoliv využívat sílu k primitivnímu ničení, poškozování cizího majetku nebo k likvidaci umění, soch, připomínek a památek minulosti,“ vyzdvihla Kodymová.

Město také vyzývá, aby lidé kontaktovali městskou nebo státní policii, pokud by zaznamenali nějaký obdobný případ.

