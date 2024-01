Policie zadržela muže, který je podezřelý ze zapálení baru v Liberci

„V průběhu dnešního dopoledne jsme zadrželi osobu odpovídající popisu a v současné době probíhají další úkony trestního řízení. S ohledem na okolnosti tohoto případu můžeme veřejnost uklidnit, že nehrozí žádné další nebezpečí,“ uvedla tisková mluvčí krajské policie Klára Jeníčková.

„Jakmile to bude možné, další informace v zákonných mezích poskytneme,“ doplnila. K dotazu redakce iDNES.cz, zdali je muž stále podezřelý z obecného ohrožení, nebo z pokusu o vraždu, sdělila, že kvalifikace trestného činu momentálně zůstává prozatím stejná.

Při pondělním požáru v libereckém baru Black Panther na třídě 1. máje se zranilo patnáct lidí. Požár měl mít na svědomí muž, který podle svědků do baru vběhl s kanystrem. Čtyři pacienti skončili ve vážném stavu v liberecké nemocnici na ARO, další byli převezeni do nemocnic v Praze, Mladé Boleslavi či Hradci Králové. Většinou utrpěli popáleniny nebo se nadýchali škodlivin.

„Byl jsem ještě v práci, když to vypuklo. Slyšel jsem povyk, vykoukl jsem z okna a viděl jsem, jak se z baru valí černý dým. Já u něj parkuju, tak jsem se rychle oblékl a vyběhl ven. Na hlavní ulici pobíhali lidé špinaví od sazí, vypadali jako uhlíky,“ popsal chvíle po útoku liberecký holič Adam Beneš, který provozuje barber shop ve stejném domě.

Bar je od požáru uzavřený, jeho provozovatel Theodor Lenárt jeho provoz obnovovat nebude. „Tímto to skončilo,“ uvedl ve středu. Vnitřek baru je podle něj zcela zničený. V pondělí večer osobně v baru nebyl, informace má jen od svého barmana. „Byl to někdo náhodný, byl tam snad podruhé. Zapálil kanystr a hodil,“ uvedl Lenárt. Co ho k tomu vedlo, netuší. „Nevím, možná měl nějaký konflikt s jinými hosty,“ dodal.

Od úterý police pátrala po muži vysokém 170 až 175 centimetrů s dlouhými světlými vlasy, který měl mít na sobě tmavou bundu a tmavé kalhoty a na hlavě čepici s kšiltem. Ve středu podezřelého muže zadržela.

V pondělí v noci u požáru zasahovaly všechny složky IZS a městská hromadná doprava byla v místě ochromena.