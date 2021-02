Mrazivá noc v kamionu. Češi uvázli ve velké dálniční zácpě v Německu

„Napadlo tolik sněhu, že pluhy silničářů vytvořily po krajích silnice více než třičtvrtěmetrové bariéry. V podstatě nebyla vidět svodidla. Spousta kamionů tak nemohla sjet na odstavná parkoviště nebo k čerpacím stanicím, uvázly by tam. Všechno zůstalo stát na dálnici. Policajti to pak vzdali taky a nechali je tam. Já strávil v prostředním pruhu celou noc,“ svěřil se portálu iDNES.cz Milan Holeček z Turnova, který jezdí s kamionem s přívěsem pro německou firmu.



„Jel jsem směrem k Frankfurtu. V šest hodin večer se to všechno u Eisenachu zastavilo. Pil jsem kafe, koukal na filmy na notebooku a v půl desáté večer jsem zatáhl záclonky a šel spát. Budíka jsem si dal na pátou ráno, ale kolona se rozjela až v půl desáté dopoledne,“ vzpomněl Holeček. „Byl to děs, za čtyři roky co jezdím Německo, jsem tohle ještě nezažil,“ svěřil se.

O události informovala většina německých médií. Ta přinesla zprávu, že kolonu na druhém konci zablokovala nehoda jednoho z kamionů, který narazil do stojících vozidel. Dvaačtyřicetiletý řidič kamionu při nehodě zemřel.



Havárie znemožnila vyprošťovacím vozům a další technice, aby se dostaly k zácpě z obou stran. Dálnice A4 se stala pro tisíce řidičů pastí.

„Já byl celkem v pohodě, mám v kabině postel a teplo. Ale spousta pendlerů, co seděli v malých autech, těm asi do smíchu moc nebylo, stojící osobák moc nevytopíte,“ dodal šofér kamionu. „Bylo tu krom Němců spousta Poláků i Čechů.“

Úřady poskytly řidičům k noclehu házenkářskou arénu Werner-Assmann-Halle, kde se provizorně ubytovali ti, kteří by noc v autech nezvládli. Těm, kteří zůstali ve vozech, pak německý Červený kříž roznášel teplý čaj a přikrývky.

Jak uvedly největší regionální noviny v Durynsku Freies Wort, zácpy zkomplikovaly dopravu i na dálnici A2 v Severním Porýní-Vestfálsku a Dolním Sasku.



Kolem Bielefeldu byly ještě v noci na dnešek kolony aut dlouhé až 70 kilometrů. V koloně havarovalo i několik osobních aut, zasahoval kvůli tomu záchranářský vrtulník.

V koloně uvázla řada českých řidičů, kteří se o své zážitky podělili na sociálních sítích. „Byla chyba, že jsem nešel spát a pořád čekal, kdy se to pohne. Kdybych tušil, že tady strávím noc, tak to všechno prospím,“ posteskl si řidič Robert Vinař.



„Bez jídla a pití by to asi bylo dost nepříjemný. Bohužel já byl obklopen samými polskými kamiony, takže jsem si ani nemohl jít pokecat,“ napsal řidič.