„Měl přes čtyřicet stupňů Celsia. Už během telefonátu byl operátor nesmírně nepříjemný a arogantní a místo pomoci nám doporučil jet na ambulanci, což v jeho stavu vůbec nebylo možné,“ postěžovala si Eliška Z na nepříjemnou zkušenost.
Záchranáři situaci prošetřují. „Máme jasně stanovené postupy, teď probíhá vnitřní šetření manažerky kvality, která to pak předá na řešení vedení organizace. Čekáme, jestli slečna podá oficiální stížnost. Sociální sítě nebereme jako adekvátní,“ poznamenal krajský mluvčí záchranářů Michael Georgiev s tím, že případně později vydají i prohlášení.
Místo pomoci povýšené chování
Podle Elišky Z. posádka sanitky jejího partnera řádně nevyšetřila a byla neochotná. „Bez jakéhokoli vyšetření mému příteli oznámili, že musí do nemocnice. Když požádal alespoň o základní vyšetření, bylo mu řečeno, že to takhle nefunguje,“ pokračovala.
„Dokonce nás slovně napadli za to, že jsme nečekali, přitom bouchali na úplně cizí dveře, chyba nebyla na naší straně. Místo pomoci jsme se setkali s povýšeným chováním,“ dodala Eliška Z.
Záchranáři připomínají, že teplota nebo horečka bez jiných příznaků není důvodem k volání sanitky.
„Volání na linku 155 kvůli horečkám je v současné době poměrně časté. Horečka sama o sobě není nemoc, je to obranný jev při nemoci,“ popsal Georgiev s tím, že záchranáři nemají zázračnou injekci, která pacientovi od horečky okamžitě uleví.
Když se objeví teplota, není nutné okamžitě vyhledat lékaře, zdravotníci doporučují navštívit svého praktika, nebo pohotovost, pokud teploty přetrvávají dva až tři dny.
Mluvčí Georgiev nastínil, jak případy s teplotami nebo horečkami řešit v domácích podmínkách.
Při horečce léky ke snížení teploty
„Do 38 stupňů Celsia necháme tělo, aby se s ní vypořádalo samo. Pijeme dostatek tekutin, krátce větráme, volíme lehké pokrývky a oděv, snažíme se tělo ochladit,“ přiblížil a dodal, že při vyšší teplotě přicházejí na řadu volně dostupné léky s účinnými látkami ke snížení teploty.
„Podávají se v rozmezí šesti až osmi hodin. Pokud horečka neklesá, je možné účinné látky kombinovat a užívat je střídavě vždy nejdříve po čtyřech hodinách,“ objasnil Georgiev.
U dětí je třeba hlídat pitný režim. „Pokud nepije a je apatické, lékaře vyhledáme okamžitě. U dětí, které mají tendence ke vzniku febrilních křečí, podáváme příslušné léky již při prvních známkách horečnatého onemocnění,“ rozvedl mluvčí.
Lidé by ale podle mluvčího měli zdravotní stav konzultovat s lékařem či na lince 155, pokud mají pochybnosti.