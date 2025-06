Tygr ussurijský zabavený ve Vsetíně našel azyl v zoologické zahradě v Liberci na konci dubna.

„Tygr byl chován bez povolení místně příslušné veterinární správy. Tímto jednáním chovatel porušil zákon na ochranu zvířat proti týrání, a proto mu soud ve Vsetíně uložil zákaz činnosti spočívající v zákazu držení a chovu velkých kočkovitých šelem a lvů na dobu tří let,“ vysvětlil tehdy Jiří Mach z Ministerstva životního prostředí ČR.

Zvíře po převozu do Liberce putovalo do karantény, protože u něj veterinární kontrola odhalila infekci salmonelou. „Díky odborné péči je už zcela zdravý a nyní má poprvé možnost poznávat svůj venkovní výběh, kde ho můžou vidět i návštěvníci,“ říká mluvčí zahrady Barbara Tesařová.

Podle ní je však tygr zatím velmi plachý a nejistý. „Často se tak vrací do klidnější vnitřní části expozice, kde není návštěvníkům na očích. Ale je to normální a nejspíš se brzy osmělí,“ pokračuje Tesařová, podle které příběh tygra připomíná, proč je důležité bojovat proti nelegálnímu obchodu se zvířaty. „Dokládá, že velké šelmy do nevyhovujících soukromých chovů nepatří,“ dodává mluvčí.