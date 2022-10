V Liberci vystaví raritní známky, chybět nebude ani Červený mauritius

Výstava se bude konat od 13. do 16. října v kongresových sálech hotelu Babylon a nabídne 1200 panelů s desítkami tisíc známek, které představují to nejlepší z filatelie z celé Evropy, USA, Austrálie a dalších států světa.

„Evropská výstava poštovních známek se poprvé v Česku konala v roce 2005 v Brně. Takže do České republiky se tato prestižní akce vrací po 17 letech, a to teprve podruhé. Zúčastní se jí přes 240 vystavovatelů s těmi nejlepšími a nejhodnotnějšími známkami jaké jsou. Vstupné bude zdarma, aby se mohlo přijít podívat co nejvíc návštěvníků. Očekáváme, že jich dorazí kolem patnácti tisíc,“ uvedl místopředseda organizačního výboru Josef Chudoba.

Výstava v Babylonu představí filatelistické skvosty z celého světa v hodnotě přes jednu a půl miliardy korun. Už jen z hlediska bezpečnosti je proto zajištění této akce finančně náročné. Stejně tak doprava a montáž výstavních rámů, které dohromady váží přes 40 tun.

Známky budou rozděleny do několika výstavních tříd: tradiční, poštovní historie, tematická, otevřená, pohlednice, mládež, literatura, jednorámové exponáty a astrofilatelie.

Exponáty věnované výzkumu vesmíru a pilotovaným letům navíc v rámci doprovodného programu doplní setkání s opravdovými kosmonauty Vladimírem Remkem, Ivanem Bellou a Michalem Fulierem.

Polar salon přinese zimu

Z podstatné části vystavovaných známek pak na návštěvníky dýchne zima, mráz, sníh a nekonečné ledové plochy. Součástí Evropské výstavy poštovních známek je totiž i Polar salon, což je filatelistická výstava s polární tematikou, která se koná jednou za tři roky v různých zemích světa.

„V Liberci tak bude k vidění například první známý dopis odeslaný z Antarktidy z roku 1820 od členů takzvané Rossovy antarktické expedice, což byla jedna z prvních vědeckých výprava do těchto krajů. Raritou je i dopis podepsaný Roaldem Amundsenem na hlavičkovém dopise z expedice na jižní pól. Stejně jako dopis poslaný a orazítkovaný jeho souputníkem Robertem Scottem 9. února 1911. Je to jeden z prvních datumů poslaných z Antarktidy, se speciálním přetiskem poštovní známky pro Scottovu expediční poštu,“ upozorňuje předseda organizačního výboru Jiří Kraus, který sám patří mezi největší české filatelisty, kteří propadli kouzlu polárních krajů.

Polar Salon nabídne i vzácné doklady z belgické antarktické expedice a jejího prvního plánovaného přezimování v Antarktidě, stejně jako kompletní materiály dokumentující první francouzské, německé, britské, švédské a skotské antarktické expedice z počátku 20. století.

„Polární filatelistický materiál je zajímavý mimo jiné i tím, že až do dnešního dne nebyly téměř žádné položky katalogizovány a tudíž je velké množství informací pro širokou veřejnost těžce dostupných. Každý rok se navíc nalézají nové objevy, zejména z poštovní historie z raných polárních expedic. V některých případech by dnes byly některé polární expedice bez tohoto filatelistického materiálu zcela neznámé,“ zdůrazňuje Kraus.

Ten věří, že Polar Salon tak díky unikátním materiálům zaujme jak odbornou, tak laickou veřejnost. Obdiv podle něj určitě vzbudí i československé unikáty z Poštovního muzea v Praze, které budou v Liberci rovněž k vidění.

Jde například o návrh první československé poštovní známky od Alfonse Muchy z roku 1918, rakouskou čtyřkorunovku na žilkovaném papíru a další unikáty.

Aby si filatelistický svátek užili i ti, kteří známky nesbírají, jsou připraveny komentované prohlídky, které upozorní na největší vzácnosti. Zároveň v Domě kultury proběhne prodejní veletrh EXPO jak pro veřejnost, tak pro sběratele, kterého se zúčastní řada aukčních domů, a poštovních správ a prodejců z celé Evropy.