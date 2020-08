Byl to poděs. Smrti druhé ženy se dalo předejít, říkají známí vraha

První mrtvá byla pětatřicetiletá Lucie J. z Jablonce nad Nisou. Její tělo našli v Rovensku pod Troskami 27. července dva dny poté, co se nevrátila z noční návštěvy Hospody U Alenky. Podle svědků tam popíjela právě s mužem, který ji posléze zabil.

„Byla tu s partnerem a dětmi. Dali si hamburger. Nějak se spolu pohádali, štěkali na sebe. Otec pak s dětmi odešel. Ona zůstala a po chvíli si k ní přisedl K. Š. Pili spolu a pak spolu i odešli. Všem nám bylo divný, že máma od dvou dětí odejde zrovna s ním,“ přibližuje okolnosti prvního případu jeden ze zdejších štamgastů.



Lucie J. se ovšem doma už neobjevila. Po dvou dnech nalezli policisté její tělo za Rovenskem pod Troskami u vyhlídky poblíž vodojemu. Místní hned začali tušit, kdo má smrt mladé ženy na svědomí.

„Hned jsme si mysleli, že ji zabil on.“

„On byl už jednou trestaný. To tady všichni vědí, že kdysi podřízl svoji nevlastní mámu, která si ho jako kluka adoptovala z děcáku. Hned jsme si mysleli, že ji zabil on. Všechno jsme to policii řekli,“ připomíná další z pravidelných hostů hospůdky.

Policisté mezitím zjistili na těle mrtvé ženy zranění, která si nemohla způsobit sama. Kriminalisté pátrali po cestovní ledvince s květinovým vzorem a dvou kusech klíčů k vozu Škoda Fabia. Hledali také svědky, kteří by k případu mohli něco říct.

K. Š. mezitím chodil na svobodě. 4. srpna pak odjel do Turnova, kde si v baru Smrt vyhlédl další oběť. Tou se stala Stanislava H., devětatřicetiletá maminka dvou dětí, která žila u rodičů na sídlišti Výšinka. „Viděla jsem je, když jsem venčila psa. Seděla s takovým namakaným potetovaným chlapem u vody. Bylo mi to divné, nikdy dřív jsem ho tu neviděla, ale vypadali, že se znali,“ potvrdila MF DNES žena z Turnova, která oběť znala.

Tělo Stanislavy H. objevili lidé 5. srpna ráno v Jizeře. Tentýž den kriminalisté vraha zadrželi a den poté obvinili z obou vražd. „Motiv stále ještě zjišťujeme,“ zmínil Robovský, podle kterého se obviněný k oběma činům přiznal.

Jak pachatel ženy zabil, mluvčí odmítl komentovat s ohledem na probíhající vyšetřování. „Další informace zveřejníme po dohodě s vyšetřovateli. V tuto chvíli není možné se k věci z taktických důvodů vyjadřovat,“ uvedl. „Další informace zveřejníme po dohodě s vyšetřovateli. V tuto chvíli není možné se k věci z taktických důvodů vyjadřovat,“ uvedl na závěr.

Byl to poděs, říkají místní

Fakt, že mezi oběma vraždami uplynulo deset dní, kdy podezřelý číslo jedna běhal na svobodě, vadí lidem z Rovenska i z Turnova. Tvrdí, že druhé vraždě se dalo předejít, neboť lidé policistům sdělili své podezření, že vrahem je K. Š. Sousedé o něm tvrdí, že se rád napil a měl velmi vznětlivou povahu. Až přehnaně agresivně prý reagoval na připomínky o svém romském původu.

„On byl známou firmou. Nasekal si nějaké dluhy, takže nedokázal uživit svoji rodinu. Má tu pět dětí. Do toho pil tvrdý alkohol. A jak se stále propadal hlouběji, byl popudlivější. My jsme se ho normálně báli, protože to byl poděs,“ řekl MF DNES muž, který žije nedaleko vrahova bydliště v Rovensku pod Troskami.

Zde byl přitom K. Š. podezřelým číslo jedna. „Seděli s tou Lucií u jednoho stolu v hospodě. Pak v noci s ní odešel ven a od té doby ji nikdo živou nespatřil. Tvrdili jsme to policajtům, když sem přišli, že to musel být jedině on. Ale nechali ho dál běhat na svobodě. Chápu, že proces sbírání důkazů je složitý, ale minimálně ho mohli nějak hlídat. Ta druhá vražda už byla zbytečná,“ rozhořčuje se jeden ze štamgastů Hospody U Alenky, kde vrah se svou obětí popíjel.

„Zaplaťpámbu, že je ve vazbě. Kdyby ho nedopadli, mohl by ve vraždění pokračovat. Ve městě jsme z toho byli dost nervózní, ve městě panoval strach,“ reagovala starostka Rovenska pod Troskami Jiřina Bláhová.