Recidivista se přiznal k vraždě své tety, uškrtil ji a vytrhl pozlacené zuby

Muž, jenž je stíhán vazebně, se hlavního líčení na Krajském soudu v Liberci neúčastnil, k vraždě se ale už loni přiznal policistům. Zavraždit svou příbuznou prý však neplánoval, násilný útok měla podnítit předchozí hádka. S tetou se neměli rádi, byli v kontaktu jen kvůli psovi, o kterého se po smrti jeho matky starala.

„Neměl jsem ji rád, to je pravda. Ale to bylo vzájemný. Když jsem tam odpoledne přišel, tak jsme se hádali. Dostal jsem od ní facku. Mám to v sobě nastavený tak, že tyhle věci jako facky nedávám, tak jsem do ní strčil. Upadla na kuchyňskou linku a na zem, začala jí téct krev z pusy,“ popsal loni při výslechu průběh návštěvy.

Když odcházel, tak mu prý žena slovně pohrozila, že ho nechá zavřít za to, že ji napadl. „Tak jsem se vrátil a zmáčknul jí krk,“ uvedl. V kapse našel vodítko, které jí uvázal kolem krku a použil jako škrtidlo. Žena zemřela na následky udušení.

Podle obžaloby jí Páv ihned po útoku sundal z uší náušnice a kombinovanými kleštěmi jí vytrhl několik pozlacených zubů. Na hlavu jí nasadil igelitku, údajně aby se na ni nemusel dívat. A bezvládné tělo odnesl do ložnice, zabalil do prostěradla a schoval do úložného prostoru postele. Utřel krvavé stopy, vzal z bytu osobní věci a šperky, jež záhy prodal.

Mrtvou seniorku objevili policisté, které přivolal soused. Kontaktovala jej dcera ženy s žádostí o pomoc. Nemohla se totiž matce dovolat už několik hodin a měla podezření, že se něco stalo.

Obžaloba Páva viní ze zločinu vraždy za účelem majetkového prospěchu a za maření úředního rozhodnutí a vykázání v souvislosti s tím, že řídil motorová vozidla i přesto, že mu to soud zakázal.

Muž seděl 28 let

Přes polovinu svého života, nejméně 28 let, strávil obžalovaný ve vězení. Trestné činnosti se dopouštěl už jako mladistvý. Soudce Skýba vyjmenoval záznamy z jeho rejstříku, kde nechybí mnohaleté tresty za krádeže, porušování domovní svobody, výroba psychotropních látek, maření úředního výkonu a znásilnění, leckdy brutální.

Před téměř dvaceti lety jej označil znalec za nebezpečného pro společnost kvůli jeho patologické sexuální agresivitě. Pravděpodobnost podobné recidivy odborník vnímal jako vysokou.

„Osobnost posuzovaného je anomálně strukturovaná, narcistní, egocentricky zaměřená s nedostatečně vytvořenou složkou vyšších emocí a malou empatií vůči okolí. V důsledku nevyrovnané a nestabilní emotivity je zvýšená tendence jednat impulzivně. V osobnostní struktuře jsou pevně ukotveny disociální rysy, jako je nedostatek empatie vůči druhým, opakované porušení zákonných společenských norem, malá schopnost prožívat vinu, tendence své protispolečenské jednání racionalizovat a neschopnost se poučit z trestu,“ přečetl předseda senátu závěry posudku z oboru psychiatrie a psychologie.

Státní zástupkyně Iva Plšková poznamenala, že jsou splněny podmínky, kdy lze obžalovanému uložit výjimečný trest odnětí svobody 25 let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou. Nadto navrhla, aby mu soud uložil povinnost uhradit zdravotní pojišťovně přes 4 700 korun. K návrhu se přidal i zmocněnec pozůstalé, která požadoval náhradu nemajetkové újmy v částce přes 1,6 milionu korun. Verdikt vyhlásí krajský soud ve středu dopoledne.