Vítězové předem. Volby v kraji někde zachraňují jen hasiči nebo sportovci

Například v Hájích nad Jizerou jdou do voleb už tradičně hned tři hasičská sdružení. V Bílé, Hrubé Skále nebo v Kobylích pak hasiči postavili dvě kandidátky. V Benešově u Semil se k hasičům a sportovcům přidal ještě Klub českých turistů.

Tradičních politických stran ubývá. A to nejen na malých obcích, ale už i ve městech. Například v Hrádku nad Nisou, který má přes sedm a půl tisíce obyvatel, je už rovněž rozhodnuto. Do voleb tu jde jen uskupení Hrádek potřebuje změny. Dřív tu přitom kandidovali i komunisté, ANO, Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst, ODS, ČSSD nebo Strana pro otevřenou společnost.

Ve stejně velkém Frýdlantě mají přitom voliči na výběr ze šesti kandidátek. „Překvapilo mě to. Čekal jsem, že se ještě někdo přihlásí. Nedá se říct, že by mě úplně těšilo, že vyhrajeme bez boje. Ale vím, že ostatní mají problém s nedostatkem lidí, nemají koho postavit na kandidátky,“ řekl starosta Hrádku a lídr jediné kandidátky Josef Horinka.

Podobné je to i ve Vysokém nad Jizerou nebo Rovensku pod Troskami. „Možná jsou občané spokojení a nemají důvod se nějak angažovat, nechtějí změnu. Nebo nechtějí jít do politiky jako takové. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby bylo víc na výběr. Je dobré, když nejsou občané postaveni před hotovou věc. To ale nezajistím,“ uvedla starostka Rovenska Jiřina Bláhová (ODS).

Jasní vítězové v 52 případech

Vítězové komunálních voleb už jsou tak jasní v 52 obcích a městech v kraji, tedy téměř v jedné čtvrtině z celkového počtu. Voliči tam jsou ušetřeni složitých úvah, komu dát hlas. Na výběr totiž nemají. Do schránky jim přijde jen jeden volební lístek.

Na Českolipsku má jednu kandidátku 15 obcí. Kdo bude starostou je tak už jasné v Holanech, Horní Polici, Chlumu, Chotovicích, Kozlech, Lukách, Novém Oldřichově, Pertolticích, Polevsku, Radvanci, Skalce u Doks, Svojkově, Tachově, Vrchovanech a Ždírci.

V okrese Liberec má jen jednu kandidátku 16 obcí. Zdislava, Vlastibořice, Šimonovice, Soběslavice, Proseč pod Ještědem, Mníšek, Lažany, Lázně Libverda, Krásný Les, Janův Důl, Janovice v Podještědí, Hrádek nad Nisou, Horní Řasnice, Heřmanice, Dlouhý Most a Čtveřín.

Stejný počet obcí, kde už je o vítězi jasno, je i na Semilsku. Pouze jednu kandidátku má Bozkov, Bukovina u Čisté, Bystrá nad Jizerou, Holenice, Jestřabí v Krkonoších, Ktová, Loučky, Mírová pod Kozákovem, Modřišice, Ohrazenice, Rovensko, Roztoky u Semil, Syřenov, Troskovice, Všeň a Vysoké nad Jizerou.

Nejmíň neaktivních stran a hnutí je pak na Jablonecku. Tam mohou hlas jen jedné kandidátce hodit v pěti obcích, Vlastiboři, Radčicích, Maršovicích, Loužnici a Jílovém.

Nejsložitější přepočítávání

Naopak nejvíc na výběr budou mít voliči v České Lípě, kde kandiduje 12 stran, na druhém místě je Jablonec nad Nisou s 11 uskupeními a trojici uzavírá Liberec s 10 volebními lístky.

Štěstí ve volbách zkouší letos také sedm čistě dámských uskupení, a to v Pulečném, Dalešicích, Plavech, Jindřichovicích pod Smrkem, Dolní Řasnici, Jestřabí a Jablonci nad Jizerou. V Raspenavě jako v jediném místě postavili pro změnu ryze romskou kandidátku.

Stále víc menších obcí rovněž sahá po modelu, kdy kandidují jednotliví lidé sami za sebe. Co volební lístek, to jedno jméno. Žádná strana, žádné hnutí. Letos se to týká třiceti obcí v kraji. Podle nich jde o nejspravedlivější model. Kdo má nejvíc hlasů, je starostou a odpadají dohady, kdo ho bude dělat.

Přepočítávání hlasů v komunálních volbách je totiž nejsložitější ze všech voleb v Česku. „Ten systém je velmi matoucí. Voliči sice mohou rozdávat preferenční hlasy a mají i možnost volit napříč volebním lístkem i kandidáty více stran, ale v praxi míchat pořadím na kandidátkách příliš nemohou. Ten systém přepočítávání hlasů je velmi složitý, a vůči obcím s malým počtem obyvatel nespravedlivý,“ uvedl politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

K tomu, aby kandidát mohl poskočit výš, potřebuje o 10 procent víc hlasů, než je průměrný zisk hlasů všech ostatních kandidátů stejné volební strany. Když kandidují jednotlivci, je hned jasné, v koho mají lidé největší důvěru.