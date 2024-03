Vězni se při sledování televize pohádali o ovladač, jeden druhému zlomil čelist

Incident se odehrál počátkem letošního roku. Oba vězni nemohli spát, a tak šli sledovat televizi do kulturní místnosti.

„Ovladač měl u sebe osmatřicetiletý vězeň, který televizní programy často přepínal, a tak nebylo možné žádný pořad dokoukat do konce. To o pět let staršího odsouzeného natolik rozčílilo, že svého spoluvězně napadl nejprve slovně a potom ho udeřil pěstí do obličeje. Přitom mu zlomil čelist,“ uvedla policejní mluvčí Ivana Baláková.

Napadený muž incident nikomu nehlásil, ale později musel kvůli nesnesitelné bolesti vyhledat lékaře. Své zranění vysvětlil tím, že upadl v koupelně. Tomu ovšem lékař neuvěřil, a tak začalo vyšetřování.

„Ukázalo se, že celý incident zaznamenaly bezpečnostní kamery a na základě zadokumentovaných důkazů vyšetřovatel třiačtyřicetiletého vězně v tomto měsíci obvinil z přečinu ublížení na zdraví, za které mu nyní nově hrozí vězení od šesti měsíců do tří let,“ dodala Baláková.

Zraněný vězeň musel na vyšetření do liberecké nemocnice. Následně skončil ve vězeňském nemocničním zařízení na pražském Pankráci.