Gulášfest či přírodní pláž. Obce ukazují porotě, jak dobře se v nich žije

„Přihlášené obce hodnotíme v řadě oblastí. Jsou jimi koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond, občanská vybavenost, úspory energií, péče o veřejná prostranství nebo přírodní prvky a zeleň v obci,“ vyjmenovává Jiří Ulvr, krajský radní pro resort hospodářského a regionálního rozvoje.

Po loňském úspěchu Bílého Kostela nad Nisou se letos do soutěže přihlásila již po jedenácté Zlatá Olešnice, do které se porota v rámci svého hodnoticího maratonu chystala jako do vůbec první obce.

„Program jsme připravili, chceme ukázat, jak dobře se ve Zlaté Olešnici žije a jak bohatý je tu spolkový život. Je to hlavně ocenění občanů a spolků v obci, které chtějí, aby jejich obec byla hezčí a dobře se jim tady žilo,“ říká starosta obce Zlatá Olešnice Jiří Černý.

Mníšek u Liberce se klání účastní teprve potřetí, avšak s velkou nadějí na úspěch. „Přece jen nám příprava zabere spoustu času a rádi bychom v docela náročné konkurenci konečně uspěli. Vítězství pro nás znamená především odměnu za nekonečnou práci pro obec, která nás ale moc baví. Vždyť každý starosta chce mít tu svoji obec co nejhezčí,“ vypráví místní starosta Roman Slezák.

Dvě hodiny na zaujetí komise

Motivací je pro obce finanční odměna, ale také zvýšený zájem turistů. „Máme se čím pochlubit, koupání na přehradě je velmi oblíbené u široké veřejnosti, je tu krásná přírodní pláž, stezka kolem přehrady a dobrá restaurace. Mnoho cyklistů z Mníšku vyráží na kole do Jizerských hor a dál. Upravené centrum obce láká především mládež, která se tam denně schází. Obec Mníšek pořádá také řadu společenských akcí jako například Mníšecký ples, vepřové hody, gulášfest, dětské dny nebo letní kina,“ uvádí výčet akcí starosta Mníšku.

Obce mají na zaujetí komise svým programem přesně dvě hodiny, což je podle Romana Slezáka velmi krátká doba. „Nicméně má každá obec spravedlivě vyměřený stejný čas,“ podotýká.

Slavnostní vyhlášení spojené s oceněním libereckého krajského kola se uskuteční 8. srpna ve vítězné obci. Celostátní kolo bude poté pokračovat začátkem září, kdy vítěze krajských kol opět navštíví hodnotitelská komise a nositele titulu Vesnice roku 2024 následně vyhlásí 21. září v Uherském Hradišti. Loňským celorepublikovým vítězem se stala obec Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje.