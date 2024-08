Horko vyhnalo lidi k vodě, její kvalita v Libereckém kraji ale stále klesá

Jedním z neoblíbenějších míst je tradičně přehrada v Jablonci nad Nisou. „Je to tu hlava na hlavě a skoro nejde projít k vodě. Určitě by tu mohlo být až šest tisíc lidí a bude to asi i tím, že v Liberci je přehrada vypuštěná,“ hlásí hrázný Karel Wimmer.

„Jsem místní a musím říct, že tolik lidí jsem tu ještě nezažil. Horší je to s parkováním, ale kdo to tu zná, tak zaparkuje na sídlišti a ten kousek dojde pěšky. Je ale vidět, že kvalita vody se zhoršuje,“ je přesvědčený šestačtyřicetiletý Jaromír.

Jeho dojmy potvrzuje také Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK), která kvalitu vody ve vodních nádržích bedlivě monitoruje.

„Kontrolní vzorky z jablonecké přehrady budeme odebírat v pondělí. Za sebe mohu říct, že voda tam ubývá před očima, a tím pádem je prostor pro zhoršování její kvality, ale nepředpokládám, že by byla nevhodná ke koupání,“ říká mluvčí hygieny Zuzana Balašová.

Jinde v kraji je však situace horší. „Červenou barvu na pomyslném semaforu mají Máchovo jezero a Hamr na Jezeře,“ upozorňuje Balašová a dodává, že kontrolní vzorky u sledovaných vodních ploch se dělají jednou za čtrnáct dní.

Podle nejnovějších informací hygieniků už například neplatí zákaz koupání v rybníku Bažantník u autokempu v Sedmihorkách v Českém ráji. Kvalita vody zde sice stále neodpovídá hygienickým požadavkům a i nadále představuje zdravotní riziko, nicméně již nehrozí akutní poškození zdraví.

I přes vydané zákazy KHS LK nemá žádnou vymahatelnou pravomoc a každý by se měl řídit spíše selským rozumem a zvážit, jestli riziko koupání v neznámé nebo ve vyloženě špatné vodě podstupovat.

„Nejsme policie a nikomu nemůžeme nic zakázat, ale apelujeme, aby se po takovém koupání každý vysprchoval. Pokud se člověk koupe v lokalitě, kde to nezná, měl by vodu nejprve obhlédnout,“ radí Balašová a přidává informaci o tom, čím se člověk může v neznámé vodě nakazit. „Může to být například cerkáriová dermatitida. Velice nepříjemné a svědivé onemocnění, které přenášejí kachny nebo mlži. Léčí se pouze příznaky, nikoli samotná nemoc,“ dodává.

Letošní počasí je podle ní oproti loňsku zhruba o dva týdny napřed, což ve výsledku znamená, že plošné zhoršování kvality vody nastalo dřív.

Hasiči vyjíždí kvůli přemnoženým vosám

Vedra zatím nedělají žádné větší problémy záchranářům. „Od pondělí do středy jsme vyjeli pouze ke čtyřem případům kolabujících lidí. Šlo vždy o starší osoby a jejich stav byl zaviněný nedostatečným pitným režimem,“ vysvětluje mluvčí záchranky Michael Georgiev.

„Situace skutečně není kritická. Díky médiím lidé vědí, jak se chovat. Určitě velké pozitivum je, že hromadná doprava je už ve velké míře klimatizovaná, protože tam nám lidé kolabovali velmi často,“ dodává Georgiev.

Na rozdíl od lékařů však mají plné ruce práce hasiči. Těm výrazně vzrostl počet výjezdů kvůli přemnoženým vosám. „V loňském roce jsme do sedmadvacátého července měli třiadvacet výjezdů ve spojitosti s přemnoženými vosami. Letos je to už osmdesát šest,“ prozrazuje mluvčí hasičů Radek Hon.

„Vyjíždíme například do škol, školek, nemocnic nebo institucí. Soukromá osoba si musí najmout specializovanou firmu,“ přibližuje Hon a dodává, že zatím není vydaný všeobecný zákaz pálení ohňů.

„Zákaz vydaný není a lidé si na vyhrazených místech mohou rozdělat oheň, ale rozhodně ne volně v lese. Tam platí, že lidé si oheň rozdělat mohou minimálně padesát metrů od lesa,“ upozorňuje mluvčí.