Pokorný člověk, vzpomíná na Patejdla šéf Benátské. Společně navštívili Tokio

„On byl velmi pokorný, milý člověk. Nesmírně vtipný, rád se bavil. Patřil mezi ty lidi, o kterých si člověk myslí, že tu budou pořád. Fakt byl skvělej,“ vzpomíná na Patejdla Petr Pečený.

Jejich cesty svedl dohromady muzikál Jack Rozparovač v divadle Kalich, jehož byl Pečený spolumajitelem. Muzikálu se velmi dařilo. Obrovský úspěch sklidil také ve světě, konkrétně v jihokorejském Soulu. Poté následovala premiéra v Japonsku, kam vyrazil i Patejdl s Pečeným a dalšími autory a producenty divadla.

„Strávil jsem s ním úžasný týden v Tokiu, skamarádili jsme se. Od té doby jsme se vždycky rádi viděli. Byl vždycky vstřícnej a profík se vším všudy,“ přibližuje zpěváka, skladatele a textaře Pečený.

I díky dobrým vzájemným vztahům Patejdl několikrát vystoupil na festivalu Benátská! s Impulsem. „Pro mě to byl jeden z nejpříjemnějších lidí ze šoubyznysu, co jsem poznal,“ zmiňuje spolumajitel festivalu, na kterém zahrál slovenský muzikant i letos. Šlo přitom o jeho vůbec poslední vystoupení.

Perfektně odehraný poslední koncert

Na programu byl jako úplně první interpret celé akce. Ačkoliv pršelo, sešel se u hlavního pódia početný dav jeho příznivců. Patejdl zahájil vystoupení písní Umenie žiť, pak následovaly hity jako Ak nie si moja nebo Zlodej slnečníc.

„Já hraju jenom staré písničky, nové už neskládám. Ostatně proč bych měl,“ bavil Patejdl přítomné. „Ten koncert byl krásný, perfektně odehraný a odzpívaný, ale to u něj byl standard,“ vzpomíná na vystoupení Pečený.

S Patejdlem se stihl před vystoupením pozdravit a chvíli pohovořit. „Vzpomínali jsme a dělali jsme si srandičky, byl v perfektní formě.“

Slovenský zpěvák, klávesista, skladatel a textař Vašo Patejdl zemřel v sobotu 19. srpna po krátké a těžké nemoci. O jeho skonu informovala na Facebooku skupina Elán, kterou Patejdl zakládal a až na několikaletou pauzu v ní stále působil.

Právě po boku Joža Ráže a Jána Baláže se měl objevit i na dvou plánovaných koncertech kapely příští rok. Zůstane ještě Elán Elánem po smrti Patejdla? „Já bych to nechal na fanoušcích. Ale Vašo by myslím chtěl, aby to dál jelo i bez něj. Přál by Elánu úspěch. Show must go on!“ dodává Pečený.