Vánoční smrk zamíří do Prahy. V chalupě už nebude zvedat dlažbu v kuchyni

Vůně mrazu, zasněžené louky, obloha bez mraku a slunce, pod nímž taje led na silnici i prokřehlé ruce návštěvníků. Už jen zvuk rolniček a dětský hlas zpívající koledy chyběly k dokreslení vánoční atmosféry v Krompachu v Lužických horách, kde dřevorubci v sobotu dopoledne pokáceli smrk ztepilý. Ten budou za týden na Staroměstském náměstí v Praze obdivovat – pod vrstvou ozdob a světelných řetězů – tisíce lidí.

Hlavní roli nejsledovanější vánoční pohádky letos obsadil třiapadesátiletý smrk ztepilý. Dorostl do úctyhodných 22 metrů a váží 4,8 tuny. V soutěži o titul vánočního stromu, který i letos organizovala firma Technologie hlavního města Prahy (THMP), zvítězil v konkurenci rekordních pětačtyřiceti stromů.

Zdravý silný strom

„Je v krásném zdravotním stavu a v dobré kondici,“ prohlásil po sečtení letokruhů dřevorubec Jiří Vorlíček. Současně na pařezu naznačil, jak úzký byl kmínek v roce 1989. „Před týdnem jsme si připomněli výročí sametové revoluce, od té doby nám přirostl na tento krásný rozměr,“ dodal.

Kácení vánočního stromu pro Prahu přihlížel, letos už popáté, i Tomáš Jílek, předseda představenstva a generální ředitel THMP. Průběh kácení hodnotí jako mimořádně hladký.

„Když to srovnám s loňským rokem, kdy stromeček stál v poměrně velkém svahu, tak, ač je tady stísněný prostor, příprava i ten hlavní řez proběhly úplně v klidu,“ konstatoval s pohledem upřeným na hustě rozvětvený smrk.

Za problematický moment ale považuje Jílek, kromě zhoupnutí stromu ihned po pokácení, také jeho přemístění přes dvě chalupy a následné sklápění na valník. Důležité je, aby se stromek nepolámal. Což je těžký úkol, protože je mimořádně hustý a má silné větve.

„Jejich zavázání a stažení, aby souprava měla potřebný průjezdný profil, který potřebujeme na místní silnice, bude ještě docela obtížná práce,“ okomentoval v sobotu dopoledne. Souprava by neměla mít víc než sedm metrů na šířku. Letos kvůli přepravě museli už dopředu sundat v sousední obci jednu lampu, aby tahač projel. A na klidu zaměstnancům THMP nepřidávají ani dopravní značky na užších silnicích. „Vždycky s námi jede pojízdná dílna, a když to nejde, tak je prostě na místě odmontujeme. A po průjezdu je samozřejmě zase nainstalujeme zpátky,“ smál se Jílek.

Kořeny stromu zvedaly dlažbu

Smrk, který rostl symetricky, se pyšní menší anomálií. V místě hlavního řezu je vidět pozůstatek větve, kterou vyhnal zamlada. „Potom uschla a následně ji strom zasmolil pryskyřicí. Dřevo mělo tendenci se scelit,“ ukázal na kmenu Jiří Vorlíček a ujistil, že tato zajímavost nemá vliv na zdravotní stav stromu ani na jeho pevnost.

Letokruhy blíže k jádru jsou hodně husté, což podle Vorlíčka naznačuje, že strom vyrůstal v době, kdy bylo sucho. Oproti tomu přírůstky v posledních letech jsou dál od sebe a přesahují centimetr.

Kořenový systém se rozšiřoval a strom se natahoval pro vláhu až pod nedaleký dům Romana Kubeše. Právě on strom do soutěže přihlásil.

„Roste od domu nějakých osm metrů, od sousedů asi pět. Trochu nám jeho kořeny zvedly v kuchyni dlažbu, i venku. Když jsem ji zdvihl, tak jsem našel kořeny o průměru pěti centimetrů,“ popsal Kubeš, jehož rodina měla dnes z roubenky výhledy takříkajíc z první řady.

Smrk rostl v poměrně stísněném prostoru mezi dvěma domy. Kubeš i jeho sousedé se báli, aby jim ve větru nespadl na dům.

„Po pokácení tady bude hodně světla a hlavní je bezpečnost. Chalupu jsme stavěli sami a bylo by to neštěstí, kdyby na ni strom spadl, protože už nemáme síly na to, abychom ji dávali znovu do kupy,“ svěřila se sousedka Hanka Šaldová, zatímco kmen stromu zavěšený na jeřábu opracovávala motorová pila do potřebného tvaru.

Lidé mají z využití stromu radost

V obci, jež leží u hranic s Německem, museli přijmout dopravní omezení ve spolupráci s policií a s městským úřadem v Novém Boru. Jiná opatření nebyla podle starostky Krompachu Věry Polanecké potřeba.

„Museli jsme s akcí hlavně obeznámit občany a veřejnost, aby věděli, že tu bude uzavírka a že to v sobotu bude trošku komplikovanější. Většina z nich má ale obrovskou radost, že stromek, který by stejně musel být pokácen, skončí na Staroměstském náměstí, kde potěší spousty lidí,“ uvedla Polanská s tím, že obec každoročně zdobí svůj vlastní – živý – stromek.

Letos za peníze, které obdrží Kubeš, Krompach okrášlí i místní strom přátelství. „Chtěli jsme udělat výzdobu, která bude vidět, protože jí tady nemáme moc. Budou to herrnhutské hvězdy, které tady na našich hranicích spojují Česko s Německem,“ ukazuje k zasněženým vrcholům Hvozdu.

V odpoledních hodinách se pokácený strom vydá z Krompachu do logistického areálu na kraji Prahy. Souprava má všechna kola na dálkové ovládání, někdy tak musí obsluha vozu vystoupit a s dálkovým ovladačem jít za soupravou a ručně vybočovat zadní část návěsu, aby úspěšně překonal úzká místa. To bude podle Jílka z THMP případ i nedalekých serpentin.

„Těch prvních deset kilometrů na cestě odsud se asi trochu zapotí. Sice mají silnici celou pro sebe, ale jsou tam serpentiny, které budou náročné na vytočení. Ale určitě si to prošli a vědí, do čeho jdou. Pak už to na Liberec bude sranda,“ zamyslel se Kubeš.

Na Staroměstské náměstí přijede v noci

„Je to dneska se sněhem sice poetické, ale pro dopravu je to určitě rizikový faktor. Pojedeme velmi pomalu tak, abychom neohrozili ani sebe, ani nikoho dalšího,“ slíbil Jílek.

Americký truck Kenworth s podvalníkem poveze vzácný náklad přes Heřmanice v Podještědí – Jablonné v Podještědí – Bílý Kostel nad Nisou – Stráž nad Nisou – Liberec – Paceřice. Přes nájezd D10 na Novopackou a Kbelskou pak zamíří do cíle. V pondělí kolem půlnoci jej přemístí na Staroměstské náměstí, kde v noci na úterý 26. listopadu smrk z Krompachu nainstalují a ukotví.

Na takzvaném „vánočním cirkusu“, jak mnohaměsíční práce kolem nejdůležitějšího vánočního stromu v Česku interně nazývají pracovníci THMP, se podílí kolem padesátky lidí. Přípravy se rozjíždějí počátkem září a končí až odstraněním stromu po svátcích. Dalších zhruba dvacet pracovníků se střídá při zdobení.

„Budeme na to mít čas od úterý do pátku, kdy začínají adventní trhy, tedy jenom čtyři plné dny. Jsou to kilometry světelných řetězů a stovky ozdob,“ uzavírá Jílek, který si prý oddychne až první týden v lednu, kdy letošní vánoční pohádka skončí odstraněním stromu ze Staroměstského náměstí.