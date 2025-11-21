Klasika i originální kolekce. Vánoční ozdoby v paláci skrývají rodinné příběhy

K vánočnímu času patří i vánoční ozdoby. Lidé k nim mají často vzpomínky a ukrývají se v nich rodinné příběhy. Návštěvníci výstavy Vánoce umíme skvěle v galerii Johann v libereckém Paláci Liebieg uvidí nejen tradiční ozdoby, ale také originální od současných sklářů a umělců.
Organizátoři výstavu rozdělili do tří místností. První dvě místnosti jsou vyzdobené libereckou společností Decor by Glassor, kde se umělci zaměřují na foukané skleněné ozdoby. K vidění jsou také ozdoby od dalších tvůrců Křišťálového údolí jako třeba Crystalex, Perlex, Fabos nebo Petru Lorenc.
Třetí místnost patří rodinné manufaktuře Rautis z Poniklé, která je nositelem ocenění zápisu do seznamu UNESCO za manufakturní způsob výroby skleněných perliček.
„Chtěli jsme udělat kontrast oproti tradičním ozdobám, proto jsme přivezli moderní kolekce. Jedna z nich je kolekce Random, ta je ve dvou částech výstavy,“ vysvětlil ředitel firmy Marek Kulhavý s tím, že moderní kolekci vytvořili ve spolupráci designového studia LLEV z Turnova.
„V dalších dvou částech výstavy jsou ukázky z kolekce Princess, kde jsou tradiční hvězdy ozvláštněné třpytivým bižuterním prvkem. Hvězdy by měly evokovat zámecké gotické oblouky a katedrály,“ dodal. Třetí v pořadí je kolekce Hvězdy všemi směry. „Vytvořili jsme hvězdy, které jsou viditelné ze všech stran,“ upřesnil.
Svatá trojice od návrhářky
Zájemci kromě vánočních ozdob uvidí i betlémy. „Jednou z tvůrkyň betlému je sklářka a návrhářka Jiřina Tauchmanová z Nové Paky, která poskytla Svatou Trojici. Ve vedlejší místnosti pak lidé najdou betlém od Evy a Karla Urbanových z Hubálova, kteří pracují se sklem nad kahanem,“ popsala mluvčí Křišťálového údolí Lucie Fürstová.
Výstavou oficiálně začíná advent v Paláci Liebieg. „Vánoční výzdoba je pouhý zlomek toho, co ještě chystáme. Výzdoba se bude doplňovat celý tento týden a finální podobu by měla dostat do neděle, tak abychom týden před oficiálním zahájením adventu palác už měli nazdobený,“ dodal ředitel Komunitního střediska Kontakt Michal Dufek v Liebiegově paláci.
Oproti loňskému roku bude podle něj výzdoba ještě bohatší. „V rámci celého adventu se lidé mohou těšit na velké množství akcí. Budeme mít opět vánoční čtyř a půl metrový strom na žulovém schodišti. Každý si tu najde to své,“ myslí si.
Ozdobené stromy v nejstarší garáži
Návštěvníci si mohou také prohlédnout výstavu vánočních ozdob z regionu v nejstarší garáži českých zemí. „V garáži Theodora Liebiega uvidí deset vánočních stromů, které dekorovali tvůrci z křišťálového údolí i školy,“ připomněla Fürstová. „Stromů je devět dekorovaných tvůrci z Křišťálového údolí a jeden jsme připravili ze stařičkých ozdob.“
K vidění je třeba vánoční strom ozdobený převrácenými sklenicemi ze sklárny Jílek. „Mají připomínat zvonky. Připojili k nim ještě slaměné ozdoby. Hned vedle je další stromeček od AG Plus z Jablonce nad Nisou se skleněnými knoflíky,“ doplnila Fürstová. Dále lidé na výstavě najdou třeba strom s hutními zvonci ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Železný Brod nebo ze sklářské školy v Novém Boru s ledovými kapkami.
„Strom od Kateřiny Krause vypadá jako šperky. Jsou na něm dlouhé skleněné tyčky z Preciosy Ornely, upevněné na pohyblivém drátu. Na denním světle mění barvy do fialových a šedých odstínů. Stromek působí velmi moderně,“ vysvětlila Fürstová s tím, že výstava je v garáži, protože je to ideální místo, kde stromečky neuschnou.
Obě výstavy jsou zdarma a zájemci je mohou navštívit do 23. prosince. Na výstavu vánočních stromů v historické garáži mohou lidé přijít každou středu a o víkendech. První víkend v prosinci budou v paláci tvůrci z Křišťálového údolí. „Bude tu sklářská huť, kde se lidé ohřejí. Dají si něco dobrého, čeká je i svařák. A mohou koupit vánoční dárky, kterými podpoří své tvůrce,“ uzavřela Fürstová.