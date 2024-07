Bezdomovec pobodal v Novém Boru známého, policie ho viní z pokusu o vraždu

„Viděla jsem z okna na lavičce v parku ležet nějakého muže, kolem něj lidi, pak policii a záchranku. Zjistila jsem, že bezdomovci měli mezi sebou hádku, jednoho pobodali,“ vzpomíná Bára Jeníčková.

Dvaapadesátiletého muže podezřelého z útoku zadrželi policisté o několik desítek minut později. Následně ho vyšetřovatel kriminální policie Krajského ředitelství Libereckého kraje obvinil z pokusu o vraždu a podal státnímu zástupci podnět k jeho vazebnímu stíhání.

„Do vazby ho soudce poslal v pátek 19. července odpoledne. Motiv činu je předmětem probíhajícího vyšetřování,“ informovala policejní mluvčí Ivana Baláková s tím, že se oba muži pohybovali v novoborské komunitě bezdomovců.

V letošním roce jde v kraji o pátý incident, který policisté kvalifikovali jako zločin vraždy. Jednu z nich pachatel dokonal, zatímco čtyři skončily pokusem. Smrtí skončil spor mezi manželi v Semilech, žena usmrtila svého partnera v jejich domě večer 14. června. Hrozí ji za to vězení od deseti do 18 let.

„Ve všech případech vražd jsme zahájili trestní stíhání osob, které z jejich spáchání důvodně podezříváme,“ uzavřela Baláková.