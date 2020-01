Tragický útok psa na stařenku stále nemá viníka, čeká se na třetí posudek

Útok se odehrál loni v únoru, když argentinská doga utekla ze špatně zabezpečeného pozemku u rodinného domu a zaútočila na jednadevadesátiletou ženu.

Pes ji vláčel po zemi, pokousal ji v obličeji, na temeni hlavy, na nohou a na rukou. Stalo se to ve středu a v pátek stařenka zemřela v českolipské nemocnici.

„Byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z ublížení na zdraví z nedbalosti. Je vedeno proti neznámému pachateli. Případ se ale může samozřejmě ještě překvalifikovat,“ informoval nyní státní zástupce Tomáš Mery, který případ dozoruje.

V případu vzniká už třetí lékařský posudek. Ten, který nechali policisté vypracovat po pitvě zemřelé a čekali na něj několik měsíců, zcela neobjasnil příčinu smrti ženy. „Závěr nebyl jednoznačný,“ sdělila mluvčí českolipské policie Ivana Baláková.

Proto nyní konsilium lékařů z vojenské nemocnice zpracovává další expertizu.

„Musíme zase čekat na výsledky. Abychom mohli někoho obvinit, potřebujeme mít jednoznačnost ve vztahu mezi zraněním a následkem. Tedy, jestli žena skutečně zemřela kvůli útoku psa,“ vysvětlila Baláková.

„Musíme přesně vyjádřit odpovědnost, abychom mohli postoupit z fáze prověřování do fáze vyšetřování, kdy můžeme někoho konkrétního obvinit,“ podotkla mluvčí.

Pes je na převýchově

„Ze setkání s občany vím, že si lidé v Pihelu myslí, že se to velmi táhne. Velmi znepokojena je i rodina. Lidé by byli rádi, kdyby to policie ukončila a pojmenovala viníka. I tak se ale věc potáhne, další roky potrvají soudy,“ přiblížil náladu místních Jaromír Dvořák, starosta Nového Boru, pod který Pihel spadá.

Psa, který utekl z pozemku a zaútočil, tehdy majitel odvezl z obce pryč.

„Tehdy mě zarazilo, že pes, který takto útočil, nebyl automaticky utracený. Dnes je snad někde na převýchově v jiném kraji,“ nechápe starosta Dvořák.

„Nevím, za jakých okolností k napadení došlo. Případné utracení ale většinou řeší soud. Policie o tom nerozhoduje. Soudce by také měl mít informace o chování toho psa, zda se převýchova povedla,“ poznamenal Jiří Kolář, předseda Kynologického klubu Liberec – Pavlovice a soudní znalec v oboru sportovní a služební kynologie a posuzování chování psů všech plemen.

U domu nyní zůstává jen fena argentinské dogy. „Část plotu je dnes sice spravená, řada lidí to ale vidí jako nedostatečné opatření. My ale můžeme jen doporučovat, což děláme,“ dodal starosta.

Pes utíkal pravidelně

Podle tehdejšího vyjádření místních utekl pes víckrát. Osudný útok se odehrál za bílého dne, kdy si stařenka s pomocí chodítka vyšla na krátkou procházku. Pes ji na chodníku povalil a zaútočil na ni.

Stařenka neměla sebemenší šanci se obřímu psovi ubránit. Pes ji vláčel po zemi a pomohli až stateční sousedé, když zvíře odehnali a přivolali záchranku.



Argentinská doga, jejíž chov je v některých zemích zakázán, byla původně vyšlechtěna pro lov pum, jaguárů či divokých prasat. Má dominantní chování a využívá se jako pracovní plemeno.

„To, jak se pes chová, je ale věcí majitele. Bohužel si často takové psy kupují lidé, kteří k tomu nemají vztah a patřičnou zodpovědnost,“ míní kynolog Kolář.

Nový Bor reagoval na incident také zvýšením poplatků za psy. Týká se to zvláště poplatku za druhé a další zvíře, což má přispět k regulaci počtu psů.

„Lidé to nesli negativně. Někteří mladší lidé přiznávali, že svého psa psali na dědečka a babičku, protože to měli levnější,“ uvedl starosta Dvořák.