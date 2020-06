Ústav chirurgie ruky má nové operační sály. Uzdravili tu i Kvitovou

Měly být hotové už před lety, ale pořád se nic nedělo. Nové operační sály přitom Ústav chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou nutně potřebuje. Dosavadní prostory nestačí jak po stránce přístrojového vybavení, tak stavebního uspořádání, protože se křížil provoz ambulancí s provozem sálů.

Rekonstrukce ústavu byla naplánovaná už před třemi lety, jenže vše bylo pořád jen na papíře. Problémy byly se získáním dotace, pak se stavebními firmami. „Výběrové řízení jsme museli zrušit, protože se sice přihlásily tři firmy, ale s tak nadsazenými cenami, že to bylo nad naše možnosti,“ řekl ředitel ústavu Ludvík Hovorka.

Jezdí sem lidé z celé republiky

Jenže práce pro lékaře i sestry se na stávajících sálech stávala nezvladatelnou. Pacientů ve Vysokém neustále přibývá a problém, jak všechny odoperovat, tak narůstal. Do Ústavu chirurgie ruky se totiž sjíždí pacienti z celé republiky. Nemocnice se proto rozhodla nové operační sály i s dospávacími pokoji z připravené rekonstrukce vyjmout a postavit je ještě předtím než dojde na zbytek plánovaných akcí.

Stejně tak si nemocnice svépomocí postavila nové parkoviště a náhradní zdroj elektřiny. Sály, na které dal ústav ze svého deset milionů korun, se spustí do provozu příští týden. Personál už je nedočkavý.

„To se nedá srovnat. Je to jako když jste svítili petrolejkou a najednou přejdete na elektřinu. Sály, kde jsme doteď operovali, byly spíš v nouzovém režimu. Pracovalo se tam za velmi stížených podmínek, přes sály pořád někdo chodil do ambulancí, doktoři byli rušeni při práci. Je vlastně až s podivem, že jsme to tak dlouho zvládali, a že se personálu podařilo udržet sály v takové hygienické čistotě, že žádná kontrola neměla nikdy námitek,“ líčí primářka Alena Schmoranzová.

Zkrátí se čekací lhůty

Díky novým sálům se tak zvýší počet operací a zkrátí čekací doby na plánované zákroky. „Jsme velmi žádané a vytížené pracoviště, už teď objednáváme operace na jaro 2021. Průměrná čekací doba může být až jeden rok, u ambulantních zákroků pak tři až čtyři měsíce, což ale někdy mohlo být až kontraproduktivní. Díky novým sálům se to teď ale zlepší,“ sdělil zástupce primářky Tomáš Hellmuth.

Denně mají ve Vysokém dvacet i více operací. Ročně je tam hospitalizováno skoro šest tisíc pacientů a dalších 24 tisíc projde ambulancemi.

„Nejčastěji děláme karpální tunely, lupavé prsty, operace spastických dětí s různými deformacemi či lidi s obrnou po mozkových příhodách. A protože jsme národ kutilů, tak máme často plnou úrazovou ambulanci těch, kteří se poraní na ruce při sekání, řezání, pilování a podobně,“ poukazuje Hellmuth.

Ve skluzu 450 operací

Během koronavirové pandemie museli ve Vysokém na dva měsíce přestat operovat. „Vypadlo nám 450 plánovaných operací a 1400 lid na kontrolu. To všechno teď doháníme, do konce roku bychom to měli srovnat. Ovšem za cenu, že tu personál bude zůstávat déle než je běžné, ale jinak to nejde. Za to jim patří velký dík,“ uvedl ředitel Hovorka. Podle něj ale bude pro ústav hektický i příští rok. To už by se měl stavět nový pavilon se 14 dvoulůžkovými pokoji a obnova čeká i ústavní kuchyni.