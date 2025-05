„Tak jsem byl nucen zkontrolovat nový krásný Uran a při příchodu do části městské policie jsem se nestačil divit, že je zde snad vše při starém, a to i s výtahem z roku 1998. Tak nevím, jestli mi něco uteklo?“ divil se na Facebooku Lukáš F.

„Ty odporné zalaminované cedulky na nových veřejných toaletách snad ani nepotřebují komentář. Kapacitně mi čekárna autobusového nádraží přijde také úsměvná, ale co už, v tomhle například Hradec Králové už nejspíš nikdy nedoženeme. Abych nebyl úplný škarohlíd, fasáda je pěkná,“ uznal.

Do diskuse se kromě dalších občanů zapojil také primátor Liberce Jaroslav Zámečník. Svůj komentář doplnil dokonce o tabulku konkrétních výdajů, které se do zmíněné konečné částky propsaly. Během rekonstrukce došlo kromě opravy fasády, střechy a vybudování nového zázemí pro cestující také například k výměně elektroinstalace, vzduchotechniky, oken, kanalizace nebo třeba vytápění.

„Výtahy jsme museli podle zákona o zadávání zakázek soutěžit samostatně a budou stát cca tři miliony korun,“ objasnil primátor.

Rekonstrukci prodražil havarijní stav budovy

Jeho slova potvrdil také náměstek primátora pro architekturu a veřejný prostor Jiří Janďourek. „Interiér zůstal funkční, ale neprošel modernizací, protože rozpočet byl věnován technickým vylepšením, která nejsou na první pohled vidět. To může vyvolávat pocit zastaralosti, i když budova je nyní výrazně bezpečnější a energeticky úspornější,“ podotkl náměstek a připustil, že se cena za opravu nakonec vyšplhala mnohem výš, než se předpokládalo.

Původní odhady z roku 2021 totiž počítaly s částkou kolem 84 milionů korun. Rekonstrukce se ale podle náměstka prodražila především kvůli havarijnímu stavu budovy z roku 1969, která kromě opravy přízemí žádný výraznější zásah doposud nezažila.

„Je třeba připomenout, že město od začátku deklarovalo, že půjde pouze o částečnou, nikoliv kompletní rekonstrukci. Zároveň je třeba zmínit, že odhad na kompletní rekonstrukci, který si nechalo už v roce 2017 zpracovat předchozí vedení města, se blížil podle tehdejších cen částce téměř 250 milionů,“ zdůraznil Jiří Janďourek.

„Město hledalo rovnováhu mezi nutnými opravami a finančními možnostmi. Kompletní rekonstrukce by byla ještě dražší, a proto se upřednostnily klíčové změny,“ dodal.

Na záchod jenom za hotové

Spoustě místních neuniklo ani fungování zdejších veřejných toalet, které se zpřístupní pouze po vhození desetikoruny a dvacetikoruny. Bezhotovostní platba zde možná není a příliš možností na rozměnění okolí také nenabízí. Třeba pokladní na nedalekém autobusovém terminálu totiž rozměňovat nesmí.

„Bohužel je to tak. Byl jsem nemile překvapený, když jsem si tam potřeboval odskočit,“ potvrdil potíže s fungováním veřejného WC ve facebookové diskusi Filip A.

Oprava sedmipodlažní budovy Uran je první etapou rozsáhlého projektu s názvem Central Station, který by měl v následujících letech vylepšit dopravní obslužnost města i kraje.

Terminály v horní části centra Liberce se mají sloučit, a cestující tak z autobusu do vlaku nebo tramvaje v budoucnu přestoupí mnohem komfortněji než nyní. Kromě sociálního zázemí a čekárny pro cestující se v budově Uranu nachází také odbor sociální péče, odbor vnitřních věcí a Městská policie Liberec.

Prostor před budovou a vedle nádraží by se do budoucna měl proměnit v parkovou a odpočinkovou zónu. V nejbližších dnech by z tohoto místa měly zmizet také ostudné stavební buňky, které sloužily jako zázemí autobusového nádraží až do letošního ledna.