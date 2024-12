Antimonopolní úřad dal Libereckému kraji pokutu za autobusy bez soutěže

Liberecký kraj v závěru roku 2019 uzavřel bez vypsání veřejné soutěže smlouvu na dočasné zajištění autobusové dopravy na Českolipsku s ČSAD Česká Lípa. Kraj zároveň vyjednával o odkoupení akcií firmy, kterou chtěl začlenit do vnitřního dopravce.

Uzavření smlouvy bez výběrového řízení zdůvodnil nouzí, protože předchozí smlouva končila v polovině prosince. Podle ÚOHS si ale kraj situaci způsobil sám špatným plánováním.

„Obviněný neprokázal, že by měl celý proces zajištění dopravní obslužnosti vlastními silami pečlivě naplánován a že takový plán se nepodařilo realizovat na základě zcela konkrétních okolností, nad kterými neměl obviněný moc. Obviněný se do mimořádné situace, v jejímž důsledku zvolil cestu přímého zadání veřejné zakázky, dostal vlastním přičiněním, a to patrně z důvodu nedůsledného plánování nové koncepce spočívající v zajištění dopravní obslužnosti vnitřním dopravcem,“ uvedl ÚOHS ve čtvrteční tiskové zprávě.

Pokutu potvrdil i předseda antimonopolního úřadu Petr Mlsna, je pravomocná a kraj ji musí zaplatit.

„O uvedeném případu rozhodoval Úřad, respektive předseda ÚOHS, již podruhé, neboť předchozí rozhodnutí z roku 2020 bylo vráceno správními soudy, které dovodily, že šlo o mimořádnou situaci, kterou mohl způsobit sám zadavatel, a Úřad tedy případ posuzoval z tohoto aspektu,“ stojí dále v tiskové zprávě.

Rozhodnutí může kraj napadnout správní žalobou u Krajského soudu v Brně, podání žaloby ale neodkládá jeho povinnost pokutu zaplatit.