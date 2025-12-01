Technické služby Nového Boru do své výbavy zařadily elektrickou trojkolku. Má nosnost až 400 kilogramů a dobíjí se z běžné zásuvky. K jejímu řízení není potřeba řidičský průkaz.
„Je to praktické řešení, které šetří čas i lidi. Máme v četě šikovné pracovníky, ale ne všichni mají řidičské oprávnění. Dřív museli jezdit ve dvou, i když by práci zvládl jeden. Trojkolka jim umožní vyrazit do terénu samostatně,“ uvedl starosta Jaromír Dvořák.
Trojkolka, již město pořídilo za 75 tisíc korun, se uplatní například při výměně poškozených popelnic, doplňování sáčků na psí exkrementy nebo při údržbě cyklostezky do Sloupu.
„Je ideální pro každodenní drobné zásahy ve městě. Je tichá, levná na provoz a snadno se dobíjí. Využijeme ji i při správě hřbitova nebo koupaliště,“ doplnil koordinátor údržby města Daniel Samek.