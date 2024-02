Liberecká zoo se rozroste, v Údolí ohrožené divočiny budou tygři či medvědi

Zoologická zahrada v Liberci, která od roku 2022 spravuje nevyužívané zalesněné údolí za Sovovou ulicí, jehož součástí je i bývalý přírodní amfiteátr, vyzve architekty, aby jí pomohli s hledáním nové podoby tohoto místa. Takzvaného Údolí ohrožené divočiny.

Vítěz soutěžního dialogu by měl vypracovat plán na budoucí rozvoj zoo na rozsáhlém území včetně propojení se stávajícím areálem nebo začleněním do města. Připravit by měl i studii na expozici ussurijských tygrů, stejně tak na oplocení Údolí.

Řešení by měl předložit také v otázce obslužných silnic a návštěvnických stezek, rozvodů, sítí a potřebné infrastruktury.

Zahrada mohla přijít o zvířata

Zoologická zahrada začala uvažovat o svém rozšíření po novelizaci zákona na ochranu zvířat, který zpřísnil podmínky pro chov některých druhů. Jejich současné výběhy by nové parametry nesplňovaly.

Zoo tak stála před rozhodnutím: „Buď můžeme jít nadále cestou snižování počtu chovaných druhů a vzdát se chovu prostorově náročnějších, ale pro návštěvníky atraktivních ohrožených druhů. Nebo jsme mohli usilovat o rozšíření stávajícího areálu,“ popisuje ředitel Zoo Liberec David Nejedlo.

Dosud na zpřísňování norem reagovali snižováním počtu zvířat nebo spojováním výběhů. V minulých letech tak omezili chov nosorožců, gepardů či orangutanů. „To ale nemůžeme dělat donekonečna,“ domnívá se Nejedlo. Řešení přineslo Údolí ohrožené divočiny.

„Momentálně jsme ve fázi potvrzení regulérnosti soutěžních podmínek ze strany České komory architektů, které jsme obdrželi 4. ledna. A čekáme na souhlas a schválení znění zadávacích podmínek v orgánech Libereckého kraje. Počítáme ale s tím, že nejpozději v únoru soutěžní dialog budeme moci vyhlásit,“ přibližuje Lenka Čápová, projektová manažerka zoo.

Pocit sounáležitosti

Ředitel Zoo Liberec doufá, že spolupráce na jejím rozvoji bude pro architekty lákavá. „Velice se těším na všechny výstupy a věřím, že se podaří vybrat ten nejvhodnější s ohledem na návštěvníky, naše zaměstnance, ale především na ohrožené druhy zvířat, které v tomto území najdou svůj nový domov.“

V Údolí by podle něj měli návštěvníci vnímat spojitost se zvířaty, sounáležitost v jednom světě, aby pochopili, že vše, co se děje zvířatům, se děje i lidem.

„Pocit sounáležitosti a sdíleného světa je nezbytný pro dosažení poslání zoologických zahrad – ochranu biodiverzity, tedy ochranu různorodosti života na Zemi, ochranu divokých zvířat a divoké přírody,“ uzavírá Nejedlo.

Do poroty, která rozhodne o vítězi, usednou například krajinářská architektka Štěpánka Endrle, Jiří Plašil z libereckého ateliéru SAUL, náměstkyně hejtmana pro rezort kultury Květa Vinklátová nebo primátor Liberce Jaroslav Zámečník.