„Liberecký kraj dlouhodobě chrání zájmy obyvatel Hrádecka a Frýdlantska v souvislosti s negativními vlivy rozšiřující se těžby v polském hnědouhelném dole Turów. Proto jsme žádali o soustavný monitoring hluku a polétavých částic v těsném sousedství dolu,“ vysvětlil důvody měření hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Monitoring hluku v roce 2024 prováděla akreditovaná laboratoř Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě. Uskutečnilo se celkem pět jednotlivých měření, a to od dubna do června, v září a říjnu roku 2024. Měřilo se vždy sedm po sobě jdoucích nocí v čase od 22:00 do 6:00 hodin,“ upřesnil detaily monitoringu Jiří Klápště, náměstek hejtmana pro rezort životního prostředí a zemědělství.

Z výsledků českého monitoringu hluku vyplývá, že v Uhelné a Oldřichově na Hranicích stále nedochází k překračování mezní hodnoty pro celonoční dlouhodobou hlukovou zátěž 40 decibelů, kterou doporučuje Světová zdravotnická organizace. Oproti předchozímu roku v lokalitě podle vedení kraje nedošlo prakticky k žádné změně dlouhodobé hlukové zátěže.

Sledování dopadů těžby uhlí dolu Turów na české území je součástí dohody o vlivu těžby mezi českou a polskou stranou. Před třemi lety Polsko poskytlo České republice 45 milionů eur, které mají sloužit právě jako náhrada za způsobené škody. Podle organizace Greenpeace jsou výsledky měření však jen dílčím úspěchem.

„Kdyby Liberecký kraj chtěl, může provozovatele po tomto porušování zákona tlačit k tomu, aby netěžil v nočních hodinách. V Česku už s těžbou v noci v letních měsících kvůli nadměrnému hluku skončili na dole Bílina,“ připomněl mluvčí organizace Greenpeace Česká republika Lukáš Hrábek.

Milan Starec, který se kauze a dopadům Turówa dlouhodobě věnuje, míní, že Liberecký kraj i nadále pokračuje v hájení zájmů polské těžařské firmy místo vlastních obyvatel. „Degradovat opakované porušování zákonných limitů tím, že je to „jen několikrát“ přesně potvrzuje má slova, že všechna opatření, která kraj dělá, jsou pouze pro formu a nikoli pro vyvození reálných důsledků a dalších právních kroků. Jak by si kraj překročení představoval, aby z něj vyvodil důsledky? Mělo by k němu snad docházet 365 dní v roce? “ okomentoval výsledky měření Starec.