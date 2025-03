Turnov hledá jméno pro chatbota, pomůže s dotazy i hledáním na webu města

„AI technologie se rozvíjí velmi rychle, zatím možná nikdo neví, co přesně naší společnosti přinesou. V každém případě je lepší, je dobře využít, než se jim z obav vyhýbat,“ myslí si mluvčí Turnova Marcela Jandová.

„První AI novinka tak brzy doplní i městský web. Webové stránky města Turnov, které jsou informacemi opravdu nabité a kde často není úplně lehké rychle najít, co zrovna lidé potřebují, tak získají nového virtuálního asistenta,“ říká.

AI chatbot dokáže rychle a srozumitelně zodpovědět většinu dotazů, a to ve dne i v noci. Odpovídá na základě informací z radničního webu nebo dokumentů na něm umístěných.

„Prohledá tak za tazatele vše dostupné a podá srozumitelnou odpověď. Stačí se zeptat zcela konkrétně na to, co hledáte nebo co vás zajímá,“ poznamenává Jandová.

Vylepšený web www.turnov.cz si vyzkouší lidé už od začátku dubna. Než se tak stane, mohou hlasovat o jménu pro chatbota. Online anketa poběží do pátku 21. března v komunikačním systému Munipolis. Lidé mohou hlasovat pro jeden z pěti navržených názvů a virtuální asistent dostane takové jméno, které získá nejvíc hlasů.