Zanedbaný kout Turnova ožil, uličku obsadily umělkyně a řemeslnice

Na světě je Ulička řemesel. Lidé v ní najdou výrobky a služby místních řemeslnic a umělkyň. Obchody v pasáži turnovská radnice pronajala dvanácti zručným ženám. Aby se tak mohlo stát, musela do rekonstrukce místa investovat takřka devatenáct milionů korun.

„Chtěli bychom, aby to tu hlavně žilo. Pasáž je hezká, ale taková smutná, když tam nejsou lidé. Takže chceme, aby když sem člověk přijde, měl pocit, že to je živé. A když tam k tomu bude přidaná hodnota v podobě řemesla, tak to bude úžasné,“ přeje si turnovský starosta Tomáš Hocke.

Ten již dříve uvedl, že město prostor zdědilo v žalostném stavu a dlouho uvažovalo co s ním. „Nejprve vznikla jedna studie z pera architekta Václava Hájka, a když už byla téměř schválená, přišel on sám s druhou variantou, s níž byl více spokojený, a podle té se nakonec budovalo,“ dodal.

Šperky, nože i obrazy

V dílnách a obchodech zájemci najdou výrobky a služby šperkařské, kovorytecké, nožířské, ale místo zde mají třeba i malířky, obuvnice, krejčové nebo brusičky skla a drahých kamenů.

V prvním patře pasáže je také galerie, která svoji činnost zahájila prodejní výstavou místního výtvarníka Karla Janáka.

Jedna ze šperkařek, Markéta Mikulová, říká, že vizí projektu je navázání na tradice, propojení několika rukodělných řemesel a kooperace umělců a řemeslníků z Turnova a okolí.

„Chceme přilákat jak obyvatele města či návštěvníky z regionu, tak turisty přijíždějící ze vzdálenějších destinací,“ svěřuje se Mikulová.

„V naší uličce je nás většina absolventek Střední uměleckoprůmyslové školy a vyšší odborné školy v Turnově, a proto bychom rády prezentovaly i naši školu a navázaly spolupráci s ní i s Muzeem Českého ráje v Turnově.“