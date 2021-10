Turnov přijde o pokladnu Českých drah, místní se brání peticí

„Jsme jediná stanice, kde ještě působí pokladna ČD. Nástupem dopravce Arriva skončily čtyři pokladny v úseku Stará Paka až Liberec,“ uvádí se v petici.



„Pro cestující je to hodně špatně. Pokladna Arrivy odbavuje jen vnitrostátní jízdenky ve svém tarifu,“ sdělila Ilona Havlová, iniciátorka petice a jedna ze tří pokladních, které dostanou výpověď. Podle ní to může být velký problém, řada cestujících byla zvyklá vyřizovat u jejich pokladny nejen jízdenky, ale také často žádali o radu a informaci. „To se ale bohužel v tržbách nevidělo,“ dodala Havlová.



Podle starosty Turnova Tomáše Hockeho to bude nepříjemné zvláště pro starší lidi. „Dalo se to ale očekávat. Vlaků ČD jezdí méně než dříve,“ dodal Hocke s tím, že postoj veřejnosti je ohledně uzavření pokladny spíše negativní.



Důvod, proč se České dráhy rozhodly pokladnu uzavřít, je ale podle jejich mluvčího Petra Šťáhlavského ryze pragmatický. Větší část vlaků ČD nahradily spoje jiných dopravců.

„Provoz pokladen Českých drah je úzce svázán s poskytováním služeb ve veřejném zájmu hrazených objednavatelem. Pokud objednavatel těchto služeb, například kraj nebo ministerstvo dopravy, nepožaduje v objednávce tyto služby, nelze je na komerčním principu zajišťovat,“ uvedl Šťáhlavský.

Pavel Blažek ze společnosti Korid, která zajišťuje dopravu v Libereckém kraji, říká, že České dráhy už nemají provoz pokladny ve smlouvě. Mohly by ji tak provozovat pouze na vlastní náklady.

Situací se bude zabývat krajská rada. Se společností Korid chtějí řešit, jak vlastně souběh pokladen Českých drah a Arrivy v Turnově funguje. „A jak by měl fungovat od prosince letošního roku. Budeme hledat řešení, aby služby pro obyvatele zůstaly ve stejné kvalitě,“ potvrdil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Od prosince budou České dráhy v Turnově dále provozovat dvě linky. Osobní vlaky z Turnova na Mladou Boleslav a mezi Turnovem a Jičínem. „Ta vede přes Český ráj a je turisticky velmi využívaná,“ podotkl hejtman s tím, že tyto spoje vybíraly sousední kraje. „Takže budeme v rámci mezikrajských dohod řešit zachování odbavování Českých drah v Turnově,“ uzavřel hejtman.

V Turnově by měli mít cestující i nadále možnost koupit si jízdenku do zahraničí, což bylo dosud možné i u pokladny ČD. Podle Blažka má prodej mezinárodních jízdenek Arriva ve smlouvě. „Budeme kontrolovat, zda je prodávají,“ dodal Blažek. Arriva zajišťuje spoje z Turnova na Semily, Starou Paku a Liberec a rychlíkové spojení do Hradce Králové.